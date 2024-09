Jure Janković še tretjič očka, z ženo sta se razveselila sina Alexandra Zorana

Mlajši sin ljubljanskega župana Zorana Jankovića se je avgusta razveselil še tretjega otroka. Kot je prva poročala revija Lady, sta se Jure Janković in njegova žena Maxime Pikula razveselila sina, ki sta mu dala ime Alexander Zoran. To je njen prvi otrok, Jure pa ima iz zakona z Vesno Janković še sina Valla in hčerko Julio.