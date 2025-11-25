Svetli način
Domača scena

Jure Košir na drugi strani Afrike: Južna Afrika ni kraj, je občutek

Južna Afrika, 25. 11. 2025 07.58 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
8

Naš nekdanji alpski smučar Jure Košir je velik popotniški navdušenec. 53-letnik je na družbenem omrežju delil fotografije, ki so nastale med njegovim nedavnim potovanjem v Južno Afriko, na njih pa je pokazal, da sta z izbranko uživala v lepotah te afriške države. Ker sta oba športna navdušenca, so bile njune počitnice tudi aktivne.

Čeprav je bil kot profesionalni alpski smučar veliko na poti, pa Jure Košir še vedno rad sede na letalo in obišče kakšen nov kotiček. Kot je pokazal na družbenem omrežju, sta se z izbranko Simono nedavno odpravila raziskovat Južno Afriko, nad katero pa sta bila očitno navdušena.

"Južna Afrika ni kraj, je občutek", je ob fotografijah enega od čudovitih zalivov, zelenice golf igrišča, prostranih vinogradov in lokalnih dobrot zapisal naš nekdanji alpski smučar. Jure je delil tudi fotografijo, na kateri v objemu drži svojo Simono, oba pa z nasmeškom zreta v objektiv, na eni pa njegova izbranka sama pozira na kolesu, v ozadju pa se razprostira ocean.

jure košir alpski smučar potovanje južna afrika
