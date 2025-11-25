Jure Košir na drugi strani Afrike: Južna Afrika ni kraj, je občutek

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Sin je vstopil v spalnico staršev, ko je ravno mama skakala po očetu. "Ja, kaj pa delata?" je vprašal sin. Starša osramočeno zardita, mama pa reče: "Poglej, kako velik trebuh ima oče! Skačem po njem, da ne bo imel tako velikega!" "Brez zveze, mami!" je rekel sin. "Ko tebe ni doma, mu pa ga gospodinjska pomočnica napihuje!"