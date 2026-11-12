Jure Košir predstavil novega kosmatega člana družine

Jure Košir in njegova draga Simona Škrobar sta se odločila za novega družinskega člana. Po njunem domu bo znova veselo letal navihani psiček, ki ga je nekdanji smučar nedavno predstavil tudi na družbenih omrežjih. "Nov družinski član v hiši," je zapisal ob fotografiji, na kateri leži na kavču, poleg njega pa je njegov novi pasji prijatelj.

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Čeprav imena psička ni razkril, je za nekaj podrobnosti o novem kosmatincu poskrbelo kar zavetišče, kjer sta Jure in Simona posvojila psa. Kot je razvidno iz njihove objave na Facebooku, sta zaljubljenca pred dnevi obiskala Zavetišče Horjul in domov odpeljala psičko z imenom Rozinka. "Pa so šli s hribčka. Srečno Rozinki in njenima in lepo se imejte," so ob skupni fotografiji zapisali v objavi.

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54-letnik in njegova draga sta velika ljubitelja psov, saj sta bila do avgusta lastnika prikupne 'pasje šefice' Suri. Po boleči izgubi sta se zdaj očitno odločila, da je čas, da dom ponudita novemu pasjemu članu, s katerim bodo znova uživali v zabavni igri in dolgih sprehodih.