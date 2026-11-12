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Domača scena

Jure Košir predstavil novega kosmatega člana družine

Ljubljana, 12. 11. 2026 12.54 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
K.A.
jure košir

V domu Jureta Koširja imajo znova razlog za veselje. Družina je namreč bogatejša za novega kosmatega člana, ki ga je nekdanji smučar nedavno predstavil tudi svojim sledilcem na družbenih omrežjih. Znano je, da je Jure velik ljubitelj psov, saj sta bila s partnerico Simono Škrobar do konca avgusta lastnika male 'pasje šefice' Suri.

Jure Košir in njegova draga Simona Škrobar sta se odločila za novega družinskega člana. Po njunem domu bo znova veselo letal navihani psiček, ki ga je nekdanji smučar nedavno predstavil tudi na družbenih omrežjih. "Nov družinski član v hiši," je zapisal ob fotografiji, na kateri leži na kavču, poleg njega pa je njegov novi pasji prijatelj.

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Čeprav imena psička ni razkril, je za nekaj podrobnosti o novem kosmatincu poskrbelo kar zavetišče, kjer sta Jure in Simona posvojila psa. Kot je razvidno iz njihove objave na Facebooku, sta zaljubljenca pred dnevi obiskala Zavetišče Horjul in domov odpeljala psičko z imenom Rozinka. "Pa so šli s hribčka. Srečno Rozinki in njenima in lepo se imejte," so ob skupni fotografiji zapisali v objavi.

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54-letnik in njegova draga sta velika ljubitelja psov, saj sta bila do avgusta lastnika prikupne 'pasje šefice' Suri. Po boleči izgubi sta se zdaj očitno odločila, da je čas, da dom ponudita novemu pasjemu članu, s katerim bodo znova uživali v zabavni igri in dolgih sprehodih.

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KOMENTARJI2

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prost1
12. 11. 2026 14.11
Zavajate z naslovom, Jure je napisal, da je nov član v hiši. Sem mislil, da je že on tako neumen, pa sem prebral, da ni.
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0 0
Anion6anion
12. 11. 2026 14.05
Ubogi pes!
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0 0
kuopio
12. 11. 2026 13.40
Jure Košir in njegova draga Simona Škrobar kako pocukrano. Lahko bi napisali partnerica, to je objektivno, koliko je pa draga pa ve samo Jurko
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+3
3 0
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