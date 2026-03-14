Domača scena

Jure Košir s svojo drago navijal za Luko Dončića

Los Angeles, 14. 03. 2026 11.31 pred 37 minutami 1 min branja 7

Avtor:
K.A.
jure košir

Zadnje dni se prah okoli Luke Dončića dviga predvsem zaradi njegovega ljubezenskega življenja, zato je košarkarski zvezdnik pozornost poskusil preusmeriti z izjemno dobro predstavo na parketu. Njegovih 51 točk proti Chicago Bulls je v živo s tribune pospremil tudi legendarni Jure Košir, ki je s svojo drago Simono Škrobar obiskal Los Angeles.

Kljub temu, da se zadnje dni svetovna javnost ukvarja le s tem, zakaj se je razšel s svojo nekdanjo zaročenko in s kom naj bi se videval zdaj, je Luka Dončić zbral svoje misli in dokazal, da je njegovo mesto še vedno na parketu. In da je tam najbolj zgovoren. Na nedavni tekmi proti Chicago Bulls je namreč dosegel kar 51 točk in znova dokazal, zakaj velja za najboljšega košarkarja na svetu. S tribune pa ga je tokrat spremljal še en zelo znan Slovenec.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V živo si je njegove košarkarske mojstrovine ogledal in zanj navijal Jure Košir. S svojo drago Simono Škrobar sta si očitno privoščila izlet v Los Angeles in za športnega navdušenca, kot je nekdanji alpski smučar, je ogled tekme takšnega kova seveda nujen. "Spremljanje Luke Magica," je zapisal v objavi.

Preberi še Jure Košir v živo spremljal Snoop Dogga, ki se je učil smučati

V galeriji fotografij, s katerimi je razkril, da je obiskal tekmo, je še posebej izstopala zadnja. Na njej je danes 27-letni Luka precej mlajši, praktično na začetku kariere, ob njem pa sedi dobitnik olimpijske medalje. Očitno se zvezdnika poznata še iz časov, preden je slovenski košarkar postal zvezda. Poleg objave je Jure na Instagram Storyju delil tudi nekaj utrinkov sprehoda po mestu angelov pred tekmo.

jure košir luka dončić košarka navijanje

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kryptix
14. 03. 2026 12.01
Rad bi videl Pogačarja v prvi vrsti na tekmi Dončića da mu pove da bo letos spet športnik leta
Odgovori
+1
1 0
Vizio
14. 03. 2026 12.08
bravo
Odgovori
0 0
KamGremo
14. 03. 2026 12.00
Faliranci
Odgovori
0 0
mojito88521
14. 03. 2026 12.00
A ma spet novo?
Odgovori
0 0
metaloh
14. 03. 2026 11.50
Sami falirani nekdanji zakonci...
Odgovori
+1
3 2
zani10
14. 03. 2026 11.50
Eni pa majo cajt
Odgovori
+1
2 1
Slash
14. 03. 2026 11.38
Kako so vsi lepi ! In ločeni ! Splet nori ! Ali gori...?
Odgovori
+3
5 2
