Jure Košir s svojo drago navijal za Luko Dončića

Kljub temu, da se zadnje dni svetovna javnost ukvarja le s tem, zakaj se je razšel s svojo nekdanjo zaročenko in s kom naj bi se videval zdaj, je Luka Dončić zbral svoje misli in dokazal, da je njegovo mesto še vedno na parketu. In da je tam najbolj zgovoren. Na nedavni tekmi proti Chicago Bulls je namreč dosegel kar 51 točk in znova dokazal, zakaj velja za najboljšega košarkarja na svetu. S tribune pa ga je tokrat spremljal še en zelo znan Slovenec.
V živo si je njegove košarkarske mojstrovine ogledal in zanj navijal Jure Košir. S svojo drago Simono Škrobar sta si očitno privoščila izlet v Los Angeles in za športnega navdušenca, kot je nekdanji alpski smučar, je ogled tekme takšnega kova seveda nujen. "Spremljanje Luke Magica," je zapisal v objavi.
V galeriji fotografij, s katerimi je razkril, da je obiskal tekmo, je še posebej izstopala zadnja. Na njej je danes 27-letni Luka precej mlajši, praktično na začetku kariere, ob njem pa sedi dobitnik olimpijske medalje. Očitno se zvezdnika poznata še iz časov, preden je slovenski košarkar postal zvezda. Poleg objave je Jure na Instagram Storyju delil tudi nekaj utrinkov sprehoda po mestu angelov pred tekmo.
