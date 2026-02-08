Jure Košir v živo spremljal Snoop Dogga, ki se je učil smučati

Snoop Dogg je odločen, da se tudi na zimskih olimpijskih igrah, ki potekajo v Milanu in Cortini, preizkusi v čim več športih, a Kalifornijčan mora pred tem usvojiti osnove. Zvezdnik je tako že treniral z ameriško karling reprezentanco, kjer je navdušil, naš nekdanji smučar Jure Košir pa ga je ujel, ko se je učil smučati.
"Snoop Dogg v hiši," je v angleščini ob posnetku, ki ga je delil na družbenem omrežju, zapisal Košir, ki je v Cortini, kjer spremlja naše smučarje, skupaj s Tino Maze pa že čakata nastop Ilke Štuhec.
Snoop Dogg, ki so ga označili za nekakšnega neuradnega trenerja ameriške olimpijske reprezentance, navduševal pa je že na poletnih olimpijskih igrah v Parizu, je postal maskota ne le Američanov, temveč vseh olimpijcev. V objektiv pa ga ni ujel le Košir, z njim se je že prvi dan iger uspela fotografirati naša smučarka Lila Lapanja.
