Domača scena

Jure Košir v živo spremljal Snoop Dogga, ki se je učil smučati

Cortina, 08. 02. 2026 10.18 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Raper se je učil tudi osnov smučanja.

Na prizorišču zimskih olimpijskih iger v Cortini se ne zadržuje le 'trener' Snoop Dogg, temveč tudi naši smučarji. Med njimi je nekdanji smučar Jure Košir, ki je legendarnega raperja iz prve vrste ujel v objektiv, ko se je učil smučati.

Snoop Dogg je odločen, da se tudi na zimskih olimpijskih igrah, ki potekajo v Milanu in Cortini, preizkusi v čim več športih, a Kalifornijčan mora pred tem usvojiti osnove. Zvezdnik je tako že treniral z ameriško karling reprezentanco, kjer je navdušil, naš nekdanji smučar Jure Košir pa ga je ujel, ko se je učil smučati.

Snoop Dogg se je z ameriško reprezentanco učil krlinga.
Snoop Dogg se je z ameriško reprezentanco učil krlinga.
FOTO: Profimedia

"Snoop Dogg v hiši," je v angleščini ob posnetku, ki ga je delil na družbenem omrežju, zapisal Košir, ki je v Cortini, kjer spremlja naše smučarje, skupaj s Tino Maze pa že čakata nastop Ilke Štuhec.

Raper se je učil tudi osnov smučanja.
Raper se je učil tudi osnov smučanja.
FOTO: Jure Košir

Snoop Dogg, ki so ga označili za nekakšnega neuradnega trenerja ameriške olimpijske reprezentance, navduševal pa je že na poletnih olimpijskih igrah v Parizu, je postal maskota ne le Američanov, temveč vseh olimpijcev. V objektiv pa ga ni ujel le Košir, z njim se je že prvi dan iger uspela fotografirati naša smučarka Lila Lapanja.

jure košir snoop dogg zimske olimpijske igre smučar smučanje raper

