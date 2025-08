Jure Maček se je s Tomosom odpravil na 1500-kilometrsko pot ob meji Slovenije

Poleg klasičnih izletov na Bled, pa v Piran in Postojnsko jamo Slovenija ponuja veliko skritih turističnih biserov. Številne je prvič obiskal član skupine Joker Out, bobnar Jure Maček. S prijateljem sta se podala na 1500 kilometrov dolgo popotovanje ob meji Slovenije in se navdušila nad lepotami ter skritimi kotički naše dežele. Če iščete idejo za poletni izlet doma, imajo znani obrazi nekaj nasvetov iz prve roke.

Kar nekaj se nas najde, ki si baterije najraje polnimo v odročnih krajih, na kakšni osvežilni reki pa se med plavanjem rad sprošča tudi Vlado Kreslin. Malce bolj ležeren slog ima pevec skupine Društvo mrtvih pesnikov, Alan Vitezič. "Prav hitro ne gre, ampak če rit dvignemo, gre kar dobro," se je med spustom po reki pošalil Vitezič.

Jure Maček in Danijel Bogataj pred začetkom 1500 km dolge poti. FOTO: Vita Orehek icon-expand

No, prav hitro pa ni šlo niti na tritedenski motoristični ekspediciji bobnarja skupine Joker Out, Jureta Mačka. V tandemu z glasbenim kolegom Danijelom Bogatajem sta do konca julija odkrivala skrite kotičke naše dežele na popotovanju ob naši celotni meji."1500 kilometrov ... Raje sva se za to odločila, ker glasbeniki nismo znani kot športniki, tako da sva Triglav odpikala in sva dejala, da greva raje midva s Tomosi en krog po Sloveniji," je dejal Maček.

Začela in končala sta na Solkanskem mostu, priprave pa začela že pozimi. Naredila sta si tudi priročnik za preživetje. "Tukaj imava vse ... dispozicije po dnevih, od kod do kam morava iti, koliko kilometrov, koliko bova prevozila, kje bova spala ... Imava pa tudi natisnjene zemljevide," je dodal Maček, ki je razkril, da nista uporabljala sodobne tehnologije. "Brez GPS-a, brez mobitela, vse samo z zemljevidom. Vsako jutro sva si zrisala pot," sta povedala in dodala, da sta se menda izgubila zgolj trikrat. 1500 kilometrov na tako rekoč starodobnikih je zahtevalo kar nekaj improvizacije in spretnosti pri popravljanju mopedov. Zato pa so ju prijetno presenetili kolegi motoristi, ki sta jih srečevala na poti. "Čez Zgornje Jezersko sva šla in so naju v enem momentu seveda nemški motoristi prehiteli s svojimi dobrimi motorji, midva pa seveda počasi v klanec, 20 km/h ...," sta povedala.

Glasbenika sta si letošnje poletje vzela za raziskovanje slovenskih biserov. FOTO: Vita Orehek icon-expand