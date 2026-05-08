Košarkarski trener in nekdanji košarkar Jure Zdovc se je razveselil prve vnukinje. Veselo novico je sporočil na družbenem omrežju, kjer je delil fotografijo, na kateri njegova soproga Irena v naročju drži novorojenko. Med komentarji so se kmalu po objavi zvrstile številne čestitke sledilcev.
59-letnik, ki je z jugoslovansko reprezentanco osvojil naslov svetovnega prvaka, dvakrat postal evropski prvak ter osvojil srebrno olimpijsko medaljo, ima tri otroke, vsi pa živijo v tujini.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.