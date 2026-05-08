Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Jure Zdovc se je razveselil prve vnukinje

Ljubljana, 08. 05. 2026 13.58 pred 34 minutami 1 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Jure Zdovc

Nekdanji košarkar Jure Zdovc je na družbenem omrežju sporočil, da je prvič postal dedek vnukinje. Veselo novico je s sledilci delil z objavo fotografije, ki je nastala v porodnišnici v Belgiji, na njej pa s soprogo pozirata z novorojenko. Kateri od njegovih otrok se je razveselil hčerke, ni razkril.

Košarkarski trener in nekdanji košarkar Jure Zdovc se je razveselil prve vnukinje. Veselo novico je sporočil na družbenem omrežju, kjer je delil fotografijo, na kateri njegova soproga Irena v naročju drži novorojenko. Med komentarji so se kmalu po objavi zvrstile številne čestitke sledilcev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

59-letnik, ki je z jugoslovansko reprezentanco osvojil naslov svetovnega prvaka, dvakrat postal evropski prvak ter osvojil srebrno olimpijsko medaljo, ima tri otroke, vsi pa živijo v tujini.

jure zdovc košarkar trener dedek vnukinja

'Škisovo tržnico moraš doživeti, da veš, kako se lahko najbolj zabavaš'

24ur.com Miki Vlahovič prvič dedek, dobil je vnukinjo
24ur.com Nekdanji Sanjski moški je postal prvič oče
24ur.com Marija Šerifović: Moj sin bo za očeta izvedel, ko bo čas
24ur.com Boris Johnson pozdravil devetega otroka
Bibaleze.si Ponosni Zoran Predin: Dobrodošel v Predinovi bandi
24ur.com Zala Djuric naj bi se razveselila prvega otroka
24ur.com Clint Eastwood bo znova dobil vnuka, najmlajša hči Morgan je noseča
Priporoča
  • n1
  • n2
  • n3
  • n4
  • n5
  • n6
  • n7
  • n8
  • n9
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
gullit
08. 05. 2026 14.32
Čestitke legendarnemu Zdovcu. Vrhunski igralec, ki so si ga želeli vsi trenerji. Limogesu je prav on skupaj z Maljkovićevo taktiko prinesel naslov prvaka proti favoritu Benettonu s Kukočem na čelu. V reprezentanci je bil tudi nepogrešljiv. Mogoče še najboljša poteza v karieri je pa bila v Rimu 1991, ko se je odpovedal polfinalu ter potem zlati medalji zaradi napada JLA na Slovenijo. No to medaljo je potem dobil ob slovesu, kar je bila zelo lepa gesta bivših soigralcev , legendarne ekipe Jugoslavije.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Igralec odkrito o odraščanju z mamo lezbijko
Zakaj otrok reče "ne maram te" in kaj to v resnici pomeni
Zakaj otrok reče "ne maram te" in kaj to v resnici pomeni
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
Tako so bili videti člani skupine Joker out v otroštvu - bi jih prepoznali?
Tako so bili videti člani skupine Joker out v otroštvu - bi jih prepoznali?
zadovoljna
Portal
Na ulicah Ljubljane privabljala poglede v hlačah, ki jih želi imeti vsaka
Borili sta se za istega moškega, danes pa ...
Borili sta se za istega moškega, danes pa ...
Serena Williams obrnila hrbet dolgoletni prijateljici
Serena Williams obrnila hrbet dolgoletni prijateljici
Največja napaka, ki vas drago stane
Največja napaka, ki vas drago stane
vizita
Portal
Nihče ni verjel vanjo, dekle pa je vsem vzelo sapo
Šestkrat je premagal raka, nato pa v 27-kilogramskem oklepu pretekel londonski maraton
Šestkrat je premagal raka, nato pa v 27-kilogramskem oklepu pretekel londonski maraton
Zakaj morda zavržete najboljši del sadja
Zakaj morda zavržete najboljši del sadja
Simptomi visoko funkcionalne anksioznosti: ko navzven delujemo 'v redu'
Simptomi visoko funkcionalne anksioznosti: ko navzven delujemo 'v redu'
cekin
Portal
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Ali boste prav vi maja plavali v denarju?
Ali boste prav vi maja plavali v denarju?
Češnje so šele prišle, cene pa že razburjajo: kaj se dogaja na tržnicah?
Češnje so šele prišle, cene pa že razburjajo: kaj se dogaja na tržnicah?
Ekspedicija, ki so jo drago plačali, se je sprevrgla v nočno moro
Ekspedicija, ki so jo drago plačali, se je sprevrgla v nočno moro
moskisvet
Portal
Pri 63 slovenska pevka še vedno ena lepših na sceni
Psihologi o mejah: Ali je dopisovanje z drugimi varanje?
Psihologi o mejah: Ali je dopisovanje z drugimi varanje?
Turška odbojkarica navdušuje z igro in Instagramom
Turška odbojkarica navdušuje z igro in Instagramom
Cesta ne odpušča napak: policisti pred motoristično sezono svarijo pred nevarnostmi
Cesta ne odpušča napak: policisti pred motoristično sezono svarijo pred nevarnostmi
dominvrt
Portal
Ponovna uporaba cvetličnih lončkov: napaka, ki lahko uniči vaše rastline
Kako popraviti pipo, iz katere kaplja?
Kako popraviti pipo, iz katere kaplja?
Vaša hišna številka razkriva vašo usodo – preverite pomen
Vaša hišna številka razkriva vašo usodo – preverite pomen
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
okusno
Portal
Zaradi očetove bolezni je začel delati kombučo, danes jo pije cela Slovenija
Ko prerežete to torto, vsi ostanejo brez besed
Ko prerežete to torto, vsi ostanejo brez besed
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
Ne zavrzite kavne usedline: uporabna je bolj, kot mislite
Ne zavrzite kavne usedline: uporabna je bolj, kot mislite
voyo
Portal
Blanca
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699