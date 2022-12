Jurij Tepeš sporočil, da se je ločil: V svet grem z dvignjeno glavo

"Nekateri že veste nekaj pa vas bo tole slišalo prvič. Dolgo sem odlašal vendar menim, da je danes prišel čas. Z Nušo, sedaj že bivšo ženo, sva se uradno razšla," je na Instagramu zapisal smučarski skakalec Jurij Tepeš. V nadaljevanju se je zahvalil vsem, ki so mu v teh težkih trenutkih stali ob strani in dodal, da je vsakemu posebej neizmerno hvaležen za čas in dobre besede.