Jurij Zrnec: Ko sem izvedel za okužbo, je bila zame to prava mora

Priljubljeni dramski igralec in režiser Jurij Zrnec je prebolel covid-19. 42-letnik je o svoji izkušnji spregovoril za Univerzitetni klinični center (UKC) in pozval: "Pamet v – razkužene – roke, nadenimo si maske in stopimo korak nazaj!"

icon-expand Jurij Zrnec je javno spregovoril o svoji izkušnji s covidom-19. FOTO: Miro Majcen Jurij Zrnec je za UKC spregovoril o svoji izkušnji z boleznijo. Zaradi prejšnjih zdravstvenih težav spada v rizično skupino bolnikov, zato so zdravniki njegovo zdravljenje spremljali na daljavo, prek sistema telemetrije. K sreči je covid-19 prebolel brez večjih zapletov, a, kot pravi, je nekaj časa trajalo, da se je vrnil v običajno kondicijo, ki jo je pred okužbo vzdrževal tudi v fitnesu. "Bolezen je k sreči potekala presenetljivo 'v redu': brez visoke vročine, brez kakšnih hudih znakov, če odmislim izgubo vonja. Težje se je bilo vrniti na delo, v gledališče, kjer je lahko precej naporno, saj zahteva 100-odstotnega človeka. Tam sem čutil, morda še zmeraj, precejšen upad v svoji kondiciji in nekakšen strah. Trenutno sem bolje, počasi se vračam v prejšnje stanje," je bolezen opisal Jure, ki tudi ve, kje se je okužil z virusom. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Pred kratkim sem izvedel in zdaj lahko trdim z gotovostjo: v fitnesu (v tistem tednu je tam zbolelo pet ljudi). Naj pa poudarim, da so res vestno skrbeli za čistočo, razkuževanje ..., ampak je bil virus bolj 'fit'," je v svojem slogu s kančkom humorja pojasnil. "Ko sem izvedel za okužbo, je bila zame to prava mora, groza! Najprej sem pomislil, koga vse sem okužil naprej, morda celo življenjsko ogrozil (starša, drugi šibkejši člani razširjene družine). Prijatelj je moral celo odpovedati poroko! Če se malo pošalim, sem ga na nek način 'rešil', mu dal čas za ponoven razmislek (smeh). A k sreči ni zbolel, od ogromno možnih kandidatov, nihče." Za konec pa je vse še pozval: "Pamet v–razkužene–roke, nadenimo si maske in stopimo korak nazaj!" icon-expand Pasica koronavirus oktober FOTO: 24ur.com