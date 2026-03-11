Jurij Zrnec po razhodu z dolgoletno partnerko v novi zvezi

Že lani naj bi se razšla Jurij Zrnec in Aleksandra Ilijevski. Igralec in pevka sta zvezo javno potrdila marca 2015, po desetletju pa naj bi se njuni poti razšli, poroča revija Lady, ki piše, da je Zrnec že našel novo ljubezen, in sicer z nekdanjo balerino Manco Krnel, ki je bila pred časom v zvezi z ministrom Luko Mescem.