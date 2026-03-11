Naslovnica
Domača scena

Jurij Zrnec po razhodu z dolgoletno partnerko v novi zvezi

Ljubljana, 11. 03. 2026 13.00

Avtor:
K.Z.
Jurij Zrnec

Slovenski igralec Jurij Zrnec naj bi bil po razhodu z dolgoletno partnerko Aleksandro Ilijevski že v novi zvezi. Kot je prva poročala revija Lady, se je s pevko razšel lani, od novembra pa naj bi bil srečno zaljubljen v nekdanje dekle ministra Luke Mesca.

Že lani naj bi se razšla Jurij Zrnec in Aleksandra Ilijevski. Igralec in pevka sta zvezo javno potrdila marca 2015, po desetletju pa naj bi se njuni poti razšli, poroča revija Lady, ki piše, da je Zrnec že našel novo ljubezen, in sicer z nekdanjo balerino Manco Krnel, ki je bila pred časom v zvezi z ministrom Luko Mescem.

Jurij Zrnec naj bi bil v novi zvezi.
Jurij Zrnec naj bi bil v novi zvezi.
FOTO: Luka Kotnik

Igralec je znan po tem, da svojega zasebnega življenja ne deli z javnostjo, pevka skupine Pliš pa je njuno zvezo za naš portal potrdila marca 2015, po enem od njihovih koncertov. Zrnec je bil pred njunim razmerjem šest let poročen z igralsko kolegico Sabino Kogovšek, s katero ima dve hčerki. Manca Krnel je bila pred zvezo z Mescem poročena z modnim fotografom Sašo Hessom.

jurij zrnec igralec aleksandra ilijevski manca k rnel zveza luka mesec

