Jurij Zrnec po razhodu z dolgoletno partnerko v novi zvezi

Že lani naj bi se razšla Jurij Zrnec in Aleksandra Ilijevski. Igralec in pevka sta zvezo javno potrdila marca 2015, po desetletju pa naj bi se njuni poti razšli, poroča revija Lady, ki piše, da je Zrnec že našel novo ljubezen, in sicer z nekdanjo balerino Manco Krnel, ki je bila pred časom v zvezi z ministrom Luko Mescem.
Igralec je znan po tem, da svojega zasebnega življenja ne deli z javnostjo, pevka skupine Pliš pa je njuno zvezo za naš portal potrdila marca 2015, po enem od njihovih koncertov. Zrnec je bil pred njunim razmerjem šest let poročen z igralsko kolegico Sabino Kogovšek, s katero ima dve hčerki. Manca Krnel je bila pred zvezo z Mescem poročena z modnim fotografom Sašo Hessom.
