Juriju Zrnecu laskava nagrada za žlahtnega komedijanta

"Jurij Zrnec je scela izkoristil potencial osrednje vloge v uprizoritvi Veliki diktator. Ustvaril je niz raznolikih in izvrstno dodelanih komičnih likov, ki se z izrazitim avtorskim podpisom poigravajo s filmsko predlogo. Z natančnim občutkom za ritem lahkotno prehaja med večplastnimi karakterji in na odru slika razigrano dinamiko burlesknega. Njegov nastop, začinjen s pravo mero šarma in igrivosti, izkazuje mojstrsko obvladovanje široke palete različnih komičnih strategij. Preko fizične komedije, elementov pantomime, spretnega preigravanja govornih in čustvenih registrov ter navdihnjene uporabe žlobudravščine, je pred nami razgrnil sladko-grenko kompleksnost chaplinovske duše," je podelitev naziva na 31. Dnevih komedije v Celju pojasnila strokovna žirija, ki jo sestavljajo režiserka in igralka Alenka Kraigher, dramaturginja Evelin Bizjak in režiser Tin Grabnar.