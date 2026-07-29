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Domača scena

Juš Čop močno ganil babico: podaril ji je 1500 evrov

Ljubljana, 29. 07. 2026 14.37 pred 1 uro 1 min branja 7

Avtor:
E.K.
Juš Čop

Nekdanji tekmovalec šova Kmetija Juš Čop je s čudovito gesto osupnil svojo babico Erno. Za vso skrb in podporo, ki mu jo je izkazala skozi leta, ji je podaril 1500 evrov, s čimer je sprožil val navdušenja in odobravanja med svojimi številnimi sledilci.

Nekdanji tekmovalec priljubljenega resničnostnega šova Kmetija Juš Čop je zelo povezan s svojo družino. Prav posebno vez pa si deli s svojo babico Erno, ki se večkrat pojavi v različnih njegovih videoposnetkih, s svojim smislom za humor in simpatičnostjo pa je osvojila tudi njegove sledilce. Zdaj se ji je njen vnuk za vse dobro, kar mu je v življenju predala, zahvalil na prav poseben način: podaril ji je kar 1500 evrov.

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"Babi, rad te imam," je priljubljeni vplivnež z Jesenic pripisal čustvenemu videoposnetku, v katerem je s svojim dejanjem babico pustil brez besed. V videoposnetku je priznal, da se 83-letnici, ki jo ljubkovalno kliče 'mamca', želi oddolžiti za vse, kar je storila zanj. Ponj je namreč hodila v šolo, ga vozila na treninge in mu med drugim tudi kuhala.

Nesebično dejanje je močno ganilo njegove sledilce. Mladi Jeseničan jih ima na TikToku več kot 120 tisoč, številni pa so se strinjali, da je njegova gesta vredna vsega spoštovanja. Mnogi so prepričani, da bo njegova babica zagotovo del podarjenega denarja odštela tudi zanj, saj je že na prvi pogled jasno, da med njima vlada prav poseben odnos.

Juš Čop presenečenje babica Kmetija vplivnež

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KOMENTARJI7

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Mean Cat
29. 07. 2026 16.31
Vplivnez......dejte ga srat no 🤦
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0 0
Anion6anion
29. 07. 2026 16.26
Sprevrženo. Če bi ji iskreno podaril ,bi to storil brez objave v medijih.
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+1
1 0
Mukec
29. 07. 2026 16.23
Vplivnež hahaha
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+3
3 0
periot22
29. 07. 2026 16.02
1500 komaj če bi bilo 15.000 bi se splačalo objavljati manj pa ne!
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+3
3 0
Sickk 2
29. 07. 2026 15.42
In to je treba javno objavt al kaj, kao plemenito dejanje, sledilci brez mozganov pa ploskajo..
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+4
5 1
jablan
29. 07. 2026 15.04
hahahaah 1500e drobiž
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+2
3 1
Špica
29. 07. 2026 14.48
ne poznam..
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+2
2 0
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