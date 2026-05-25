Juš Čop osvaja nagrade: Ljudje hitro začutijo, če nekaj delaš na silo

Po Kmetiji se je vrgel nazaj v delo in zdaj spet osvaja nagrade. Juš Čop po eni najboljših izkušenj, kot je sam imenoval sodelovanje v omenjenem šovu, spet redno objavlja vsebine na družbenih omrežjih, kjer ga spremljajo številni oboževalci. Priljubljeni tiktoker se za svoje delo zelo trudi, kar so opazili tudi na širšem Balkanu, zato se je nedavno mudil v Sarajevu, od koder je že drugo leto zapored domov odšel z nagrado.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Dobil si nagrado za najbolj zabavnega vplivneža na sceni. Malo več nam povej o samem dogodku, kjer si nagrade prejel.

Nagrado sem prejel na dogodku Social Media Summit, ki je bil v Sarajevu. Dogodek je bil res super izkušnja, kjer so bili povabljeni tudi vplivneži iz Hrvaške, Bosne, Makedonije, Srbije in Črne gore. Nagrado pa sem prejel v kategoriji Comedy.

Kaj točno moraš narediti, da te opazijo in da prejmeš nagrado?

Mislim, da moraš predvsem ostati svoj. Ljudje hitro začutijo, če nekaj delaš na silo ali samo zaradi številk. Sam vedno poskusim delati vsebino, ki bi jo tudi jaz dejansko gledal. Veliko pa pomenita tudi konsistenca in to, da si upaš biti malo drugačen ter izstopati.

Kaj ti pomeni ta nagrada? Kako si se počutil ob novici, da si zmagovalec?

Ta nagrada mi res veliko pomeni, ker je nek dokaz, da tudi ostali opazijo trud, ki ga vlagam v vsebine. Še zlasti sem bil vesel, saj sem nagrado prejel drugo leto zapored. Vedno je lepo, ko dobiš neko potrditev za delo, ki ga ustvarjaš praktično vsak dan.

Kako so reagirali tvoji domači?

Bili so zelo veseli in ponosni name.

Kakšne imaš načrte za naprej?