Kaj berejo znani Slovenci na dopustu?

Dobra knjiga vedno najde prostor v kovčku, ki ga vzamemo s seboj na dopust. Tokrat smo vprašali znane Slovence, katere so njihove najljubše knjige in kakšne zgodbe berejo na letošnjem dopustu.

Tekmovalec letošnje sezone šova Masterchef Slovenija Klemen Lampič ima najraje kuharske knjige in tudi na oddihu ne pozabi na izobraževanje. "Sam še vedno najraje prebiram različne kuharske knjige. Zadnja med njimi je bila od Gordona Ramsayja Ultimativni kuharski vodič," je povedal amaterski kuhar. Tudi Klemnov sotekmovalec Tešky se osredotoča na svoje znanje. "S tekom so v mojo knjižnico prišle tudi knjige o izbrani disciplini in navdušen sem nad knjigo Harukija Murakamija O čem govorim, ko govorim o teku. Med drugim si želim napisati svojo prvo knjigo, kar sem si obljubil že nekaj časa nazaj," je povedal tekač za naš portal.

Tinkara Fortuna je letos izdala svojo prvo otroško knjigo. FOTO: Osebni arhiv

Tudi Tinkara Fortuna, ki se je letos zavrtela na parketu v šovu Zvezde plešejo, rada bere različne knjige. "Že od nekdaj rada berem, predvsem mi je zelo blizu gradivo o osebni rasti, pozitivni naravnanosti in pozitivnih mislih. Ko so bile moje hčerke še mlajše, je bilo manj časa za branje, sedaj pa lahko znova na morju preberem kakšno zanimivo knjigo," je povedala za 24ur.com in se pohvalila, da je letos izdala tudi svojo prvo otroško knjigo. "Na začetku poletja sem izdala svojo prvo knjigo z naslovom Fortuna – Planet iger. V današnjem času otroci in mladostniki vse preveč gledajo v telefone in televizijo. Skozi zgodbo deklice Fortune sem obudila nekaj iger na prostem iz moje mladosti in želim si, da bi otroci čim več časa preživeli na zraku, v družbi vrstnikov in tudi svojih staršev." Z izdajo lastne knjige se je pohvalila tudi Anna Paynich, ki je najprej v MasterChefu dokazovala svoje kuharske sposobnosti, nato pa odšla še na Kmetijo. Svojim izkušnjam je dodala še pisanje knjige: "Letos je hit poletja moja zdravilna, duhovna knjiga Unconditional love on loan."

Anna Paynich je izdala knjigo Unconditional love on loan. FOTO: Osebni arhiv

Med vestne bralce se šteje tudi Lučka Kotnik, ki rada bere predvsem napete zgodbe:"Najraje berem trilerje, moj najljubši pisatelj pa je Chris Carter. Njegove knjige sem že vse prebrala, sedaj pa sem popolnoma zatopljena v zgodbo z naslovom Ko sem zaprla oči pisateljice Linde Green," je povedala tekmovalka letošnjega šova Masterchef Slovenija in dodala, da ljubezenskih romanov res ne mara. Plesalec Jernej Brenholc, ki smo ga lahko spremljali v dveh sezonah šova Zvezde plešejo, pravi, da ima na dopustu s seboj vedno kakšno dobro knjigo. "Na dopustu seveda rad berem, in to veliko. Najraje imam kriminalke in knjige osebne rasti, v roke pa vzamem tudi biografije uspešnih ljudi. Berem sicer v senci ali sobi ponoči,"je povedal profesionalni plesalec.

Martini je zelo všeč kriminalka Mihaele Margan Kocbek z naslovom Mesto prevar. FOTO: Osebni arhiv