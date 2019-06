Kaj danes počne Alma Rekić?

Vrhunska slaščičarka in chefinja Alma Rekić, ki je nekoč krojila usodo tekmovalcev kuharskega tekmovanja MasterChef Slovenija, še vedno spretno vihti svojo kuhalnico. Obiskali smo jo v njeni novi kuhinji, ki se lahko pohvali s čudovitim razgledom.

Alma Rekićpo novem kuhalnico vihti na idilični lokaciji, ki ponuja ogromno užitka. Njeno kuharsko znanje, talent in močna volja so jo popeljali v enega najlepših in najbolj obiskanih turističnih krajev v Sloveniji – slovenskega bisera Bleda, in sicer natančneje v Penzion Berc oziroma njihovo fine dinning restavracijo. Alma se jez lastnikomMiho Bercemnaključno pogovarjala o pomoči v kuhinji in beseda je dala besedo. Lanskega julija je samo priskočila na pomoč, marca letos pa je tudi uradno prevzela vodenje kuhinje.

Alma s svojo ekipo skrbi za gurmansko razvajanje brbončic FOTO: Peter Irman

''Kuhinja je zelo živahna in v njej je vedno kar nekaj dogodivščin. Ekipa je v kuhinji zelo mlada, Gregor Stojan je moj namestnik in mi je s fanti v veliko pomoč, da vse skupaj teče tako kot mora, pa skrbi povezanost s strežbo. Za vse skupaj pa skrbi gospod Asmir Jusufagić, vodja restavracije, ki vestno bedi nad vsako stvarjo do popolnosti. Vsak dan je zanimiv. Pohvale so pa nekaj zaradi česar se zavedaš, kako imaš rad svoj poklic. Ker se naša kuhinja nahaja skoraj na vrtu in je poleti čisto odprta, veliko gostov stopi do mene in mi izreče pohvale. A tudi na spletni strani jih pustijo – pokažejo jih z ocenami, ki so zavidanja vredne (nasmeh),'' je za 24ur.com o novi poslovni poti spregovorila Alma, ki jo večina pozna kot vrhunsko slaščičarko, a to je le njena strast, ki se jo je dodatno priučila in ji je zlezla pod kožo.

Alma Rekić in Miha Berc, lastnik Penziona Berc FOTO: Peter Irman

''Moj prvotni poklic je kuharica in izredno rada kuham in uživam v hrani. Kuham pa vse kar je možno. Ne morem opredeliti, kaj mi gre najbolje od rok, ker resnično delam vse in nikakor ne morem izvzeti ene jedi. Največji izzivi so vedno priprava nečesa, ki je tipična za neko državo, pa tega še nisi delal (nasmeh). Rada pobiram različna znanja, ker trendi v kulinariki se hitro spreminjajo, rada pa tudi eksperimentiram,'' priznava izvrstna chefinja, ki je velika gurmanka in zna ob dobri hrani tudi uživati. Res pa je tudi, da je trend danes tak, da povečini ljudje kar veliko pazijo, kaj vnašajo vase.

Pravi, da je velika gurmanka. FOTO: Peter Irman

''Hrana je zame sveta stvar. A vendar si tudi jaz občasno privoščim kakšen detoks ter vsake toliko časa malo popazim, kaj zaužijem. A še vedno moramo poslušati svoje telo, ker nam samo govori, kaj potrebuje. Ko govorimo o lokalnem, sem bila vedno podpornik tega in prav je tako. Tako da me izredno veseli, da smo tudi v Penzionu Berc prepoznavni tudi po tem, da spodbujamo lokalne dobavitelje in uporabljamo tipične lokalne surovine, kot je na primer bohinjska zlatovčica (op.a. riba) ...''

Za goste je odlično poskrbljeno. FOTO: Peter Irman

Nekdanja sodnica kuharskega tekmovanja MasterChef Slovenija, ki je osvojila tudi fatalni naziv Femme fatale 2016, je zelo predana svojemu delu in v njem neizmerno uživa. Opravlja ga s strastjo, a priznava, da je včasih tudi izredno naporno. Ampak za to pot se je odločila zavestno in je ne obžaluje. ''Velikokrat sem šla čez meje svojih zmogljivosti, a žal me niso ravno izučile, kot bi me verjetno morale, imela sem tudi zelo težko zdravstveno situacijo, ki je danes še vedno zame opomnik, kaj vse se lahko zgodi, a vendar sem šla čez to. Verjetno bi bilo z menoj zelo hudo, če bi se morala ustaviti. Resnično sem ženska multipraktik, mati, žena, vodja kuhinje, sodnica, delam tudi s Centrom Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, pomagam šolam, imam svojo spletno stran in še bi se kaj našlo.''

Svoje delo opravlja s strastjo, a priznava, da je včasih tudi izredno naporno. FOTO: Peter Irman

Poletje poleg lepega vremena prinaša veliko druženja, piknikov, lahkotne hrane ... Zato je najboljša hrana za vroče poletne dni kakšna hladna juha ali solata. Vroče pa ni samo zunaj, ampak tudi v kuhinji. ''Obožujem poletje, sem zelo srečna, ko vidim sonce, ga občutim. Vročina je v kuhinji res kar huda, a jo imam raje kot mraz. Je pa tudi pozitivna stran vročine, veliko toksinov gre skozi telo ven (smeh). Jaz si recimo zelo rada pripravim solatni krožnik s piščančjim filejem v koruznih kosmičih, rada jem žar jedi, ribe, najbolj mi pa odgovarja, da si pripravim dober goveji ali brancinov carrpaccio, lahko tudi tunin tartar na dobri rukoli, dober sir, popečen kruhek z zelišči, kozarec vina in ste zmagali. Zelo dobra osvežitev so poleti hladne juhe.''