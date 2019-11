Kaj danes počne nekdanja misica Jinny Ribič?

"Res je, ko sem odšla v Švico, sem za seboj pustila družino in prijatelje, ampak sem čutila, da moram to narediti. Zavrnila sem tudi nekaj reklamnih kampanj, saj ni bilo dovolj časa za vse. Zakopala sem se v delo in svoje odločitve ne obžalujem. Po resnici povedano, sem se želela malo umakniti iz medijev in ta izkušnja se mi ne zdi tako slaba, saj izkusiš tudi to, kako je, ko te nihče ne prepozna in se lahko izgubiš v množici ter si prepuščen sam sebi (nasmeh)," je za 24ur.com povedala Jinny, ki je takoj, ko je prišla v Švico, dobila priložnost za delo.

V Davosu se tradicionalno konec leta odvija hokejski turnir za Spenglerjev pokal, katere gostitelj je hokejsko moštvo HC Davos. Tako kot vsako leto se je tudi lani zbralo ogromno ljudi in Jinny so sponzorji dogodka takrat najeli, ker so slišali, da je bila nekoč misica. Na prireditvi je podelila žetone hokejskemu kapetanu Andresu Ambühlu. Ker ni želela delati samo v zimski sezoni, se je odločila, da bo ostala v Švici. Trenutno dela v priljubljenem kazinu Schaanwald v Liechtensteinu, mali državi, ki ima le okrog 40.000 prebivalcev.