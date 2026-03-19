Kaj danes počnejo sanjska dekleta?

"Zame je Sanjski moški definitivno bil ena zelo velika odskočna deska. Po sami oddaji sem začela s sodelovanji z raznoraznimi podjetji in sem tudi kar nekaj časa živela samo od tega, to je bil moj glavni vir prihodka. Približno po letu in pol, dveh letih sem pa odprla tudi svoje podjetje. Mislim, da sem lahko toliko samozavestna, da lahko rečem, da je to trenutno ena izmed bolj poznanih slovenskih kozmetičnih znamk in na to sem res neizmerno ponosna," je dejala ustanoviteljica znamke Ansy in zmagovalka šova Sanjski moški Anja Širovnik .

"Delala sem zase, za svoje profile, to sem vzdrževala in to še vedno delam, poleg tega pa zdaj delam tudi v produkciji, snemamo reklame za tujino in je res fajn. Našla sem se na tem področju, spoznavam ves čas nove ljudi in to mi je fajn," je povedala vplivnica in tekmovalka šova Sanjski moški Tjaša Kramarič.

"Najin biznis je Pou Pou, odprli sva kanal, ki se v bistvu širi na vsa socialna omrežja. V bistvu lahko rečeva, da nekako lahko živiva od tega in lepo živiva. Tako da, hvala vam, Slovenija," sta povedali vplivnici in tekmovalki šova Sanjski moški Hrvaške, Nuša Šebjanič in Tamara Talundžić.