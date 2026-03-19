Domača scena

Kaj danes počnejo sanjska dekleta?

Ljubljana, 19. 03. 2026 17.19

Avtor:
Alen Podlesnik E.K.
Tamara Talundžić in Nuša Šebjanič

Pred kamerami so se borile za srce sanjskega moškega, resničen uspeh pa jih je čakal po zaključku šova, ko so osvojile tisoče sledilcev in številne poslovne priložnosti. Slovenske udeleženke priljubljenega šova danes gradijo najrazličnejše poslovne kariere – nekatere kot uspešne vplivnice in podjetnice, med njimi so ustvarjalke vsebin za odrasle na platformi OnlyFans, nekatere pa so ob letošnjih parlamentarnih volitvah uresničile tudi ambicije za morebitno politično kariero.

Sanjski moški Hrvaške lahko spremljate na POP TV in na VOYO. 

"Zame je Sanjski moški definitivno bil ena zelo velika odskočna deska. Po sami oddaji sem začela s sodelovanji z raznoraznimi podjetji in sem tudi kar nekaj časa živela samo od tega, to je bil moj glavni vir prihodka. Približno po letu in pol, dveh letih sem pa odprla tudi svoje podjetje. Mislim, da sem lahko toliko samozavestna, da lahko rečem, da je to trenutno ena izmed bolj poznanih slovenskih kozmetičnih znamk in na to sem res neizmerno ponosna," je dejala ustanoviteljica znamke Ansy in zmagovalka šova Sanjski moški Anja Širovnik.

Tjaša Kramarič
Tjaša Kramarič
FOTO: 24UR

"Delala sem zase, za svoje profile, to sem vzdrževala in to še vedno delam, poleg tega pa zdaj delam tudi v produkciji, snemamo reklame za tujino in je res fajn. Našla sem se na tem področju, spoznavam ves čas nove ljudi in to mi je fajn," je povedala vplivnica in tekmovalka šova Sanjski moški Tjaša Kramarič.

"Najin biznis je Pou Pou, odprli sva kanal, ki se v bistvu širi na vsa socialna omrežja. V bistvu lahko rečeva, da nekako lahko živiva od tega in lepo živiva. Tako da, hvala vam, Slovenija," sta povedali vplivnici in tekmovalki šova Sanjski moški Hrvaške, Nuša Šebjanič in Tamara Talundžić.

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

2fast4
19. 03. 2026 17.59
slavne te li ce...
Odgovori
+1
1 0
Amor Fati
19. 03. 2026 17.30
Same brezzvezdnice.
Odgovori
+2
2 0
