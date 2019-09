Kaj gledajo naši obrazi? Luka Jezeršek gleda Truplo, Petra Kerčmar pa Kmetijo

Na Pop Promenadi so se v sproščenem vzdušju družili najbolj prepoznavni obrazi medijske hiše Pro Plus in poslovni partnerji, s katerimi sodelujemo skozi leta. Obrazi, ki jih spremljamo na malih zaslonih, so povedali, kaj radi spremljajo na naših televizijah.

"Moram priznati, da sem zadnja dva meseca trpela - ni bilo Kmetije, ni bilo Masterchefa, ni bilo Zvezde plešejo," je povedala voditeljica informativne oddaje 24ur Petra Kerčmar in ob tem dodala, da seveda spremlja tudi informativne oddaje, a da za sprostitev obožuje resničnostne šove: "Kmetija mi je zelo všeč. Meni je to všeč, zelo všeč." Denis Avdić, ki ga bomo od 22. septembra dalje spremljali vsako nedeljo v oddaji Znan obraz ima svoj glas pa je povedal: "Veš kaj bi jaz rad gledal na televiziji?Znan obraz ima svoj glas. Tega še nikoli nisem gledal." Nasmejani voditelj je dodal, da si je do zdaj ogledal le kakšen izsek oddaje, ki jo sicer vodi že od samega začetka. Bine Volčič, najmlajši sodnik kuharskega šova MasterChef Slovenija, je povedal, da z družino doma nimajo televizije:"Televizije res nimamo, imamo pa VOYO, ki ga gledamo preko računalnika in zadnje čase gledamo Našo malo kliniko."In Karim? Karim najbolj redno spremlja vremensko napoved: "Vreme zelo vpliva na naše delo, zato tega redno spremljam."Luka pa je dejal, da ima dva televizorja - enega gleda z ženo, kjer si najraje zavrtita originalno VOYO serijo Truplo: "Top serija! Moja žena je rekla, da bo šla rodit, ker se je tako smejala." Na drugem televizorju pa otrokom predvaja Oto. Tudi Robert Korošec, glavni igralec nove serije Najini mostovi, je povedal, da ima rad originalne VOYO serije, da je Oto na televiziji takrat, ko je pred televizijo hčerka. Dodal pa je tudi, da spremlja informativne oddaje in Ligo prvakov na Kanalu A.