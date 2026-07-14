Kaj gledalce navdušuje pri filmu Belo se pere na devetdeset?

Jasno večerno nebo nad prestolnico in prijetna temperatura sta nad Ljubljano privabila tako domače kot tuje goste. "Zelo sva radovedna in vesela, ker so filmi na Ljubljanskem gradu z angleškimi podnapisi. To je čudovito. In želela sva videti slovenski film," sta povedala dva tuja turista.

Številni obiskovalci ponedeljkove projekcije so bili veseli, da si lahko film ogledajo kar na prostem. "Film pod zvezdami je že kar nekaj let zelo priljubljen poletni dogodek na Ljubljanskem gradu in nekako je to kar standard poletja, ki ga je treba obiskati," je prepričan Marko Brunskole z Ljubljanskega gradu.

Kljub temu da je od novembrske premiere že daleč, je drama tudi v ponedeljek privabila lepo število ljudi. "Sama sem prebrala knjigo in sem si ga želela še ogledati," je povedala ena od obiskovalk, ostali pa so se strinjali, da so jih k ogledu privabili pozitivni odzivi prijateljev in znancev. "Kadarkoli se pojavi projekcija, je vedno polna, kar pomeni, da je zgodba, ki je polna upanja, tisto, kar ljudje potrebujemo. Odzivi so tudi takšni, saj ljudje to potrebujejo, in vesel sem, da je tako," pa je vesel tudi eden od glavnih protagonistov filma, igralec Jure Rajšp.