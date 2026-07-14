Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Kaj gledalce navdušuje pri filmu Belo se pere na devetdeset?

Ljubljana, 14. 07. 2026 20.02 pred 26 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
Eva Mavrič K.A.
Belo se pere na devetdeset

Dober glas seže v deveto vas. To potrjuje ponedeljkova projekcija filma Belo se pere na devetdeset, ki se je v sklopu Filma pod zvezdami odvila na Ljubljanskem gradu. Da je ogled filma, ki je osvojil že štiri zlate role in srca številnih gledalcev, pod zvezdnatim nebom nekaj posebnega, se strinjajo tudi igralci filma. S čim pa je projekcija na prostem privabila ostale gledalce?

Vsi, ki ste projekcijo na prostem zamudili, si film lahko kadarkoli ogledate na VOYO.

Jasno večerno nebo nad prestolnico in prijetna temperatura sta nad Ljubljano privabila tako domače kot tuje goste. "Zelo sva radovedna in vesela, ker so filmi na Ljubljanskem gradu z angleškimi podnapisi. To je čudovito. In želela sva videti slovenski film," sta povedala dva tuja turista.

Lea Cok kot Bronja v filmu Belo se pere na devetdeset.
Lea Cok kot Bronja v filmu Belo se pere na devetdeset.
FOTO: VOYO

Številni obiskovalci ponedeljkove projekcije so bili veseli, da si lahko film ogledajo kar na prostem. "Film pod zvezdami je že kar nekaj let zelo priljubljen poletni dogodek na Ljubljanskem gradu in nekako je to kar standard poletja, ki ga je treba obiskati," je prepričan Marko Brunskole z Ljubljanskega gradu.

Film pod zvezdami - Belo se pere na devetdeset
Film pod zvezdami - Belo se pere na devetdeset
FOTO: POP TV

Kljub temu da je od novembrske premiere že daleč, je drama tudi v ponedeljek privabila lepo število ljudi. "Sama sem prebrala knjigo in sem si ga želela še ogledati," je povedala ena od obiskovalk, ostali pa so se strinjali, da so jih k ogledu privabili pozitivni odzivi prijateljev in znancev. "Kadarkoli se pojavi projekcija, je vedno polna, kar pomeni, da je zgodba, ki je polna upanja, tisto, kar ljudje potrebujemo. Odzivi so tudi takšni, saj ljudje to potrebujejo, in vesel sem, da je tako," pa je vesel tudi eden od glavnih protagonistov filma, igralec Jure Rajšp.

belo se pere na devetdeset film pod zvedzami ljubljanski grad navdušenje
24ur.com Zakaj je Belo se pere na devetdeset tako dobro sprejet med gledalci?
24ur.com Belo se pere na devetdeset podira rekorde: 'Zgodil se je fenomen'
Zadovoljna.si Oskarjevi dobitniki in nominiranci na VOYO
Zadovoljna.si Tako so igralci iz filma Jurski park videti danes
24ur.com Cillian Murphy: Zdi se, kot da Tommy Shelby še ni opravil z mano
24ur.com Okorn o filmu Tu pa tam: Deluje, kar je zame najbolj važno - scenarij
24ur.com Film Belo se pere na devetdeset si je ogledalo že več kot 40 tisoč ljudi
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Znate izbrati pravo meso?
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Največjo škodo si delate s tem
Največjo škodo si delate s tem
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
7 receptov naših bralcev, ki slavijo poletje in tradicijo
7 receptov naših bralcev, ki slavijo poletje in tradicijo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897