Kaj je leto 2018 prineslo znanim Slovencem in Slovenkam?

Leto 2018 se izteka in z gotovostjo lahko zaključimo, da je bilo za marsikoga prav to leto vse prej kot mirno. Nekateri so zamenjali službe, se preselili, izbrali drugačen življenjski stil, opustili stare navade, pridobili nove prijatelje in začeli pisati ali pa so dokončno zaprli nekatera najbolj pomembna poglavja v svojem življenju. Največje spremembe so zagotovo občutili tisti, ki so se prvič ali znova razveselili starševstva, okronali svojo ljubezen s poroko, se razveselili novice, da bodo v prihodnjem letu zibali ali pa spoznali, da se je njihova ljubezenska zgodba po letih razmerja prav v letošnjem letu iztekla.

Letos so svojo ljubezensko zgodbo s skokom v zakonski jarem okronali številni prepoznavni slovenski obrazi. 'Usodni da' je dahnila nekdanja miss Slovenije Sanja Grohar, ki je v Žički kartuziji dočakala pravljično poroko z izbrancem Matejem Kovičem, enako lokacijo pa sta za okronanje svoje ljubezni izbrala tudi nekdanji preiskovalni novinar s POP TV-ja Jure Bračko in novinarka Janja Zdovc, ki sta pred zbrano množico prijateljev in sorodnikov 'večni da' izrekla avgusta. Poročil se je tudi nekdanji tekmovalec kuharskega šova Masterchef Slovenija Jernej Žavcer, ki je po dolgih letih razmerja nadel prstan zvestobe svoji izbranki Patriciji. 'Pristanem' je dahnila še ena tekmovalka šova Masterchef Slovenija Alja Viryent, ki jo je kmalu po izstopu iz kuharske oddaje zaprosil njen partner Žiga Žalik.

Nekateri so postali starši, drugi pa to še bodo:

V letu 2018 so številni znani Slovenci in Slovenke prvič ali znova zazibali po svojih najboljših močeh. Očetovskega naziva so se tako znova razveselili znani radijec in televizijski voditelj Denis Avdić, stand-up komik Klemen Bučan, glasbenik 6pack Čukur, vrhunski športnik Filip Flisar, nekdanji novinar odaje Svet na Kanalu A in pobudnik ter idejni vodja dobrodelne akcije Mali koraki za velik cilj Jan Golja, vrhunski smučarski skakalec Peter Prevc, voditelj šova Slovenija ima talent Lado Bizovičar, tekmovalec tretje sezone kuharskega šova Masterchef Slovenija Sašo Bertoncelj, voditelj športa na POP TV Andraž Hočevar ter slovenski biatlonec hrvaških korenin Jakov Fak. Vsi našteti so že v letošnjem letu poprijeli za pleničke in zazibali svoje novorojence, nekaj pa je tudi takšnih, ki so se razveselili novice o tem, da bodo zazibali v prihodnjem letu. Veselo novico, da bodo leta 2019 postali starši, so javnosti obelodanili nogometaš Luka Zahović, nekdanji predsednik slovenske vlade Miro Cerar, nekdanja miss Slovenije Sanja Grohar, nosilka številnih lepotnih nazivov in uspešna slovenska manekenka Iris Mulej, plesalka šova Zvezde plešejo Maja Martina Merljak, voditeljica POP IN-a na POP TV Ota Širca Roš in sodnik oddaje Zvezde plešejo Andrej Škufca.

Leto 2018, čas zapiranja pomembnih poglavij:

Nekateri znani Slovenci in Slovenke so se torej zaročili, poročili, postali starši ali pa se razveselili novice, da bodo kmalu zazibali. Nekaj pa je tudi takšnih, ki so se v letu 2018 odločili za zaključek svojih ljubezenskih pravljic in se podali v pisanje novih življenjskih poglavij.Z novico o ločitvi sta javnost presenetila voditeljica in uspešna manekenka ter nosilka številnih lepotnih nazivov Irina Osypenko Nemec in poslanec stranke SD Matjaž Nemec, ki sta se po sedmih letih skupnega življenja odločila za razhod, pred dnevi pa sta novico o razhodu potrdila tudi voditeljica in manekenka Tara Zupančič in pevec glasbene skupine Siddharta, Tomi Meglič.