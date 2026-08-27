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Zlatan Ibrahimović navdušen: Kaj mu je štiri dni kuhal naš MasterChefovec?

Ljubljana, 27. 08. 2026 17.22 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A. J. Kaja Ahčin
Anže in Zlatan Ibrahimović.

Nima vsakdo priložnosti, da bi pripravljal obroke za nogometno legendo Zlatana Ibrahimovića. No, naš priznani kuhar in nekdanji zmagovalec šova MasterChef Slovenija, Anže Kuplenik, bo sedaj na seznam dosežkov dodal prav to. Zvezdniški par je njegove obroke ocenil kot vrhunec svojih letošnjih poletnih gastronomskih doživetij. Kaj vse se je znašlo na krožnikih?

Anže Kuplenik, zmagovalec pete sezone šova MasterChef Slovenija, že dve leti pripravlja jedi na Malem Lošinju kot osebni kuhar. V zadnjih dveh sezonah je imel tako priložnost kuhati za kar nekaj znanih obrazov, a je nogometni zvezdnik Zlatan Ibrahimović brez dvoma pri samem vrhu. "Delo od mene zahteva maksimalno profesionalnost, trud za vsakega gosta v enaki meri brez izjeme. A kar se tiče osebne izkušnje, lahko brez dvoma rečem, da je kuhanje Zlatanu eden izmed vrhuncev moje kariere."

Anže in Zlatan Ibrahimović.
Anže in Zlatan Ibrahimović.
FOTO: osebni arhiv

Kakšen okus ima Zlatan? Kakšne so bile njegove želje, kaj si mu pripravil?

Zlatan je bil na Malem Lošinju skupaj s svojo partnerko Heleno in zanju sem kulinarično skrbel štiri dni - za vse obroke v dnevu. Odprta sta bila za svetovno kulinariko, prav tako nista imela posebnih preferenc; malo mesa, malo ribe, mediteransko in balkansko. Pozoren sem bil le, da je vsak obrok vključeval dovolj proteinov.

Si ga tudi osebno spoznal? Kakšen komentar je imel na tvojo kuhinjo?

Seveda. Večkrat v dnevu smo se srečevali in pogovarjali, tudi kar se hrane tiče ali pa čisto o nekih zasebnih zadevah. S hrano sta bila zelo zadovoljna. Če pa bi moral recimo izpostaviti zgolj eno stvar, bi izpostavil komentar po zadnji večerji. Rekla sta mi, da je bila to najboljša večerja celotnega poletja. To sem vzel kot izjemen kompliment, ker verjamem, da sta marsikdaj dobro jedla in da so jima kuhali ugledni chefi.

Zlatan in žena Helena.
Zlatan in žena Helena.
FOTO: Profimedia

Sodeluješ v slo. agenciji, ki slovenske chefe razporeja po vilah, da kuhajo uglednim gostom. Kako prideš v agencijo? Moraš imeti kakšno določeno znanje, da te sprejmejo?

Do kuhanja na Malem Lošinju sem prišel preko slovenskega startup podjetja Dine, ki ga vodi chef. Gre za platformo, na katero se lahko prijavimo vsi chefi z znanjem in izkušnjami ter profesionalnim odnosom do gostov. Naročniki nas lahko rezervirajo za kuhanje na domu, kamor prinesemo sestavine, skuhamo, postrežemo in pomijemo. Tako goste pustimo site in zadovoljne.

Kakšne zanimive zahteve si denimo imel v karieri? Kaj te je šokiralo, presenetilo?

V svoji karieri sem kuhal že za kar nekaj znanih oseb, to si štejem v čast. Eden izmed bolj zanimivih dogodkov je bila situacija pred šestimi leti, ko se je gospe na domu pokvarila indukcijska plošča. Mene pa je okrivila, ker nisem imel s seboj rezervne. Od takrat sem pripravljen skoraj na vse scenarije.

Anže Kuplenik finale
Anže Kuplenik finale
FOTO: POP TV

Po zmagi v MasterChefu so se ti odprla vrata v kulinarične vode. Kaj bi svetoval nekomu, ki okleva s prijavo? Kakšna je tvoja izkušnja?

Od tega je sicer že sedem let, a sem prepričan, da danes ne bi bil, kjer sem, če se takrat ne bi prijavil na MasterChef. Neizmerno sem hvaležen za to izkušnjo. Vesel sem, da sem pri dvajsetih našel tisto iskro, ki jo nekateri ljudje iščejo vse življenje. Zato, v kolikor odlašate - vsak od nas potrebuje včasih takšno brco v rit.

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