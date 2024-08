Kaj je recept Sergeja Ćetkovića, da velja za absolutnega romantika?

"Vzamem tako mikrofon in rečem: 'Dober dan, z nami je tudi lepa mlada dama, povejte nam'," se je pošalil Sergej Ćetković in priznal: "Improvizacija, to je moja metoda, sistem. Redko pripravim situacijo, vse je stvar trenutka."

Poleg spontanosti in šaljivosti se ga drži tudi sloves romantika, na čigar koncertih se vedno tre nežnejšega spola."Obstaja tista moja pesem, veš: 'Tega si človek ne izbere, tako se rodi.' Ženske oziroma dame so najbolj iskreno in čisto občinstvo. Pri njih ni laži, če si iskren do konca, boš dobil to tudi nazaj. Se pa število moških na mojih koncertih iz dneva v dan povečuje. Očitno so ugotovili, da na moje koncerte hodijo lepe ženske," je dejal pevec. A na koncertu v intimni atmosferi, s pogledom na morje, niso uživale samo ženske.

Iskali smo tudi odgovor na vprašanje: kako Sergeju uspe? "To je nekaj, pod vsemi temi maskami ... To je ta romantika," je dejal Rade Mijatović, predsednik Nogometne zveze Slovenije."Gre za res prijetno glasbo, ki gre lepo v ušesa. Seveda, da so ženske nad tem navdušene in rade prihajajo na njegove koncerte," je dodal eden izmed obiskovalcev.

Lansko leto je imel prvi koncert tudi pri nas, v Cankarjevem domu. "Mirno lahko rečem, da je bil to eden lepših koncertov moje kariere. Občinstvo to ve, tisti, ki so bili, vedo," je sklenil glasbenik. In tako bo tudi septembra v Križankah, ko pride spet.