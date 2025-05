Kaj je Sanja Modrić spakirala za finale Lige prvakov?

Finale Lige prvakov, ki bo v soboto, 31. maja, bomo v živo prenašali na POP TV.

Stilistka Barbara Žgalin se je s Sanjo nekaj dni pred odhodom na teren pogovorila o tem, kam se odpravlja in koliko dni bo tam preživela. "S Sanjo navadno izbereva močne barve. Tudi tokrat sva izbrali pomladno-poletne opcije. S seboj bo vzela več suknjičev, majic, hlač in kavbojke, da oblačila lahko med seboj kombinira," je dejala Žgalin. Kot je povedala, sta se s Sanjo uskladili, skuša pa upoštevati čim več njenih želja. Ob tem je zelo pomembno, da so obleke primerne za potovanje in da se v kovčku ne zmečkajo, je še povedala stilistka.

Pred vrati je finale Lige prvakov v Münchnu, v katerem se bosta pomerila milanski Inter in Paris Saint-Germain. V Nemčijo kmalu odhaja tudi naša ekipa. Novinarka Anastasija Jović se je pred odhodom voditeljice Sanje Modrić , ki bo dogajanje spremljala v živo in se javljala s terena, pozanimala, kaj ne bo manjkalo v kovčku priljubljene voditeljice.

Športna novinarka in voditeljica Sanja Modrić je dejala, da mora biti zaradi kopice vklopov v živo pripravljena na več scenarijev. "Rada imam, ko to z Barbaro hitro rešiva, se uskladiva in se strinjava. Mislim, da me zdaj že pozna. Ve, kaj mi ustreza, v čem se dobro počutim ter da imam tudi jaz nekaj besede pri tem. Tereni so vseeno specifični, lahko si cel dan naokoli. Želiš imeti oblečeno nekaj, v čemer se dobro počutiš, ampak da bo to pred kamero dobro delovalo," je dejala.

Kot pravi, morajo biti pozorni tudi na vremensko napoved in na praktičnost oblačil. V čem pa se dobro počuti? Po njenih besedah je odvisno, ali gre za javljanje iz dvorane ali z odprtega stadiona. Ob tem so predvsem na travi, pa tudi na parketu, nezaželeni čevlji s peto. "Naša pozicija bo nekje na tribuni, določene obveznosti bodo ob zeleninici. Res se ne želiš matrati s petkami. Tisto, kar bo najbolj udobno, da se res ne ukvarjaš s temi zadevami, ampak da se posvetiš zadevam, ki so najbolj pomembne," je dejala. Kaj obleče posamezni dan, pa je po njenih besedah odvisno od 'dnevnega navdiha'.