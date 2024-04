Kaj je skrivnost frizerskega virtuoza Roberta Cromeansa?

Zabaven, ekscentričen in karizmatičen. To, kar je za glasbo Elton John, je v svetu frizerstva Robert Cromeans, ki je ta vikend gostoval na ljubljanskem sejmu lepote, kozmetike in frizerstva. Virtuoz, ki je znan kot neusahljiv vir energije in motor visokoproračunskih frizerskih spektaklov, je Slovenijo obiskal prvič in med drugim razkril tudi eno največjih skrivnosti svoje obrti.

V Ljubljani se je te dni mudil svetovno znani frizer Robert Cromeans, ki slovi po svoji ekscentričnosti in karizmatičnosti. Poleg tega je izjemno zabaven, v svoji karieri pa so pod njegovimi rokami nastale mojstrovine na različnih visokoproračunskih frizerskih spektaklih. V Sloveniji se je mudil prvič in razkril svojo skrivnost za uspeh. "Umivalnik je pomembnejši od pričeske," je razkril in razložil: "Kadar se prepustite užitkom vode, se boste bolj pogosto vračali." Obenem se je še pošalil, da sam to imenuje spolni odnos v umivalniku.

Kakšno pa je njegovo mnenje o slovenskih frizerjih? So dobri ali bi jih morali uvažati iz tujine? "Težko vprašanje, ravno so uvozili mene," se je pošalil in jim svetoval: "Moje sporočilo je, naj se bolj zabavajo, naj bodo strastni, odlični frizerji so. Sam nisem tu, da jim kažem, kako dober sem in da naj si želijo biti kot jaz, morda jim moj šov sploh ne bo všeč. Morda bodo mislili, da sem le neumen Američan." Frizerski virtuoz je na odru ljubljanskega sejma lepote, kozmetike in frizerstva pripravil pravi šov.