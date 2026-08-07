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Domača scena

Kaj je vrhunec poletja znanih Slovencev?

Ljubljana, 07. 08. 2026 20.28 pred dvema dnevoma 1 min branja 5

Avtor:
Polona Zoja Jambrek
Blaž Švab

Kar čez polovico počitnic smo, veliko jih je zasluženi letni oddih dalo že za seboj, nekatere pa ta radost še vedno čaka. Pri znanih Slovencih smo preverili, kaj je bil ali pa še bo njihov vrhunec poletja in kam bi si še nadvse želeli iti. Neisho mami raziskovanje morja, Blaž Švab ima letom primerno novi konjiček, Tilen Lotrič pa pravi samo, da je poletje že bilo in še bo – divje.

"Gremo na Korčulo s katamaranom, bili smo na jadranju, gremo na Sicilijo in gremo v New York," nam je svoje poletje opisal pevec Tilen Lotrič. "Noro! Čez leto ves čas delamo, potem pa pride junij in sledi odklop," je še povedal naši ekipi.

"Vrhunec mojega poletja bo lepo pospravljeno domače stanovanje, lepo pokošena trava, saj sem dobil novo kosilnico. Pri 40 letih takšne stvari človeku nekaj začnejo pomeniti. Veseliš se kosilnice, vonja bencina, v miru kosiš in malo meditiraš," pa je opisal svoj vrhunec in hobi pevec Blaž Švab.

"Šla bi s trajektom ali čolnom po fjordih raziskovat te bolj temačne in mračnjaške dele morij, saj me zelo fascinira to globokomorsko življenje. Šla bi na ekspedicijo raziskovat morje," pa je dejala pevka Neisha.

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KOMENTARJI5

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ReAnDa
07. 08. 2026 21.51
Sploh mi niso znani.
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0 0
PetindvajsetUR
07. 08. 2026 21.37
Z lahkoto si vse to privoscijo.... Se vam sanja, kaksne so cene njihovih koncertov?? Za 5k ze tezko dobis koga.. 😀
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0 0
Samo navijač
07. 08. 2026 21.28
Tale na sliki ni Slovenec.
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0 0
Pajo_36
07. 08. 2026 21.22
Gre v NY, na Korčulo, pa ne vem kaj še vse, znači ima para, a še zmeraj pri tastarih živi?
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0 0
Astalaviva1958
07. 08. 2026 20.58
Zakaj nam tiščite te "znane slovence" po grlu navzdol? Nobenega na svetu ne zanima kam gre Klakočarjeva na dopust ali pa ta majm*n v prispevku dela skoz poletje.
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