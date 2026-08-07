Kaj je vrhunec poletja znanih Slovencev?

"Gremo na Korčulo s katamaranom, bili smo na jadranju, gremo na Sicilijo in gremo v New York," nam je svoje poletje opisal pevec Tilen Lotrič. "Noro! Čez leto ves čas delamo, potem pa pride junij in sledi odklop," je še povedal naši ekipi.

"Vrhunec mojega poletja bo lepo pospravljeno domače stanovanje, lepo pokošena trava, saj sem dobil novo kosilnico. Pri 40 letih takšne stvari človeku nekaj začnejo pomeniti. Veseliš se kosilnice, vonja bencina, v miru kosiš in malo meditiraš," pa je opisal svoj vrhunec in hobi pevec Blaž Švab.

"Šla bi s trajektom ali čolnom po fjordih raziskovat te bolj temačne in mračnjaške dele morij, saj me zelo fascinira to globokomorsko življenje. Šla bi na ekspedicijo raziskovat morje," pa je dejala pevka Neisha.