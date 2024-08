Kaj med vožnjo na dopust poslušajo znani Slovenci?

Družina Vovk je demokratična družina, kar zadeva izbiro pesmi v prevoznem sredstvu. Vsak, ko je na vrsti, izbere svojo najljubšo: "Tako da je vse, od dalmatinske do rocka," je povedala Marjetka Vovk, žirantka v šovu Slovenija ima talent. "Pa od popa do klasičnih standardov, ves čas en miks," je še dodala glasbenica, ki je vesela, da zaradi sinov veliko pesmi tudi prvič sliši.

Pojasnila je, da za veliko pesmi in glasbenikov slišita v šoli ter nato to predvajata doma. Tako je bilo tudi z balkansko uspešnico Miki, Milane, skladbo, ki je očitno všeč tudi našemu košarkarskemu asu Luki Dončiču. Športnik jo je namreč uporabil v oglasu za svojo športno obutev.

Pri Polesovih ima glasbo v avtu na čez starejša hči Amalija. V družinsko 'playlisto' jo je vpeljal oče Peter, zdaj pa je postala že prava didžejka in tudi oče Peter s pomočjo podmladka vstopa v nove glasbene sfere, predvsem korejskega popa in glasbe, na katero hčerka pleše hip-hop.

Tako kot pri družini Vovk tudi pri Sašu Staretu in njegovih prijateljih v avtomobilu vlada demokracija. "Pravilo je, da voznik vozi, sovoznik asistira in pomaga, potnika zadaj pa imata telefon in sta didžeja. Potem se debatira in daje predloge in je nek vrstni red in tako se sestavi top playlista."

Žirant šova Slovenija ima talent Andrej Škufca je vesel, da ima njegov otrok rad takšno glasbo, kot on, in sicer house. Voditeljica šova Kmetija Natalija Bratkovič pa v avtu najraje posluša pozitivno glasbo, predvsem trans, ki jo spravi v dobro voljo. V zadnjem času pa je zopet začela poslušati skupino No Doubt s pevko Gwen Stefani na čelu in hit Don't Speak.