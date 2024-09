Kaj o pametni tehnologiji menijo znani Slovenci?

Ne le prenosni računalniki in telefoni – umetna inteligenca je integrirana tudi v številne druge naprave, ki jih uporabljamo vsak dan. Na primer hladilnik vas lahko opomni, kateremu živilu bo vsak čas potekel rok uporabe, perilo lahko perete in sušite na daljavo, pečica pa lahko prepozna vrsto in količino hrane, ki jo kuhate.

Umetna inteligenca postavila izziv Masterchefu

Od 5. do 11. septembra v sklopu AI festivala poteka največji slovenski filmski maraton. Navdih zanj so v trgovini dobili, ko so želeli izpostaviti odločno življenjsko dobo baterije pri prenosnikih z integrirano umetno inteligenco – računalnik namreč zdrži kar 20 ur video predvajanja brez polnjenja! In katera je najbolj ikonična jed, ko govorimo o filmskem maratonu? Kokice, seveda.

Masterchef Slovenije Luka Pangos se je tako znašel pred prav posebnim izzivom: hladilnik z umetno inteligenco je vpričo gostov javil, da ima sestavino, ki jo je nujno treba porabiti – korenčkov sok! Luka se je za hip zmedel, a hitro dobil idejo: s korenčkovega soka je pripravil slano karamelo in navdušil vse prisotne! Dodatno je razvajal goste z odličnim ledenim čajem – še vročega je postavil v zamrzovalnik, po približno pol ure pa ga je hladilnik obvestil, da je pijača ravno prav ohlajena in da je čas, da jo postreže.