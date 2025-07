Kaj poleti najraje berejo slovenski estradniki?

Le še ena stvar je boljša od dejanskega poletnega branja in to je načrtovanje, kaj bomo brali. A da bi se založili s knjigami za na dopust, se je potrebno najprej prebiti čez večno zagonetko - kaj brati? Maja Martina Merljak je zadnjih šest let zaradi faksa brala strokovno literaturo, zdaj pa si lahko da duška.

Tudi Tomaž Mihelič je velik oboževalec knjig, še posebej tistih, ki so jih napisali ljudje, ki jih pozna. S tem spozna novo dimenzijo ljudi okoli sebe. Na katere knjige to poletje stavita Maja in Tomaž? Preverite v prispevku.