Kaj potrebujete za filmski maraton?

Poletje je čas, ko smo vsi radi zunaj. Zato so v parku na Sveti Trojici na Vrhniki prišli na idejo kinodvorane pod zvezdami. Raznolik teden, od filma Pastirci za uvod, do Levjega kralja, Največjega šovmana, za zaključek pa 9 polnih ur Gospodarja prstanov. Kako ostati buden do šestih zjutraj?

Obiskovalci pravijo, da z lahkoto. Upali so celo, da si bodo lahko ogledali daljše različice filmov, a zgodnje jutranje sonce tega ni dopuščalo. Obvezen je bil tudi popoldanski počitek ter energijske pijače. In kaj za filmski maraton še potrebujejo udeleženci? Prigrizke, pijačo, oblačila in repelente, s katerimi so se borili proti nadležnim komarjem.