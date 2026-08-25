Kaj povezuje porodničarja Branka in glasbenika Bojana Cvjetićanina z Dončićem?

Luka Dončić je znan po tem, da rad sodeluje z dobrodelnimi organizacijami, posebej pri srcu pa so mu dogodki, ki so povezani z otroki. Naš košarkarski as je tako med obiskom svoje ekipe Los Angeles Lakers zvezdnike lige NBA povabil tudi k najmlajšim na Pediatrični kliniki v Ljubljani, kjer jih je pozdravil tudi ginekolog porodničar Branko Cvjetićanin , s katerim pa sta z Luko povezana že od rojstva.

In to dobesedno, saj je bil Cvjetićanin prisoten pri Dončićevem porodu, le mesec dni prej pa je tudi sam dobil sina Bojana. Takrat najbrž ni niti pomislil na to, da bosta fanta nekoč uspešna športnik in glasbenik, med seboj pa sta stkala tudi prijateljsko vez. Pevec Joker Out je bil tudi med redkimi povabljenci, ki so se pred dnevi lahko spoznali in se v enem od nočnih klubov zabavali z Lakersi.