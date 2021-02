Kaj Prešernov dan pomeni znanim Slovenkam in Slovencem?

Za Tjašo Železnik je kulturni praznik zelo pomemben praznik, saj slavi vse, kar obožuje: gledališče, film, literaturo, slikarstvo, glasbo, oblikovanje ... In seveda zato, ker je kultura področje njenega dela in ustvarjanja.

"Kultura trenutno res ni v zavidljivem položaju, saj je, razen prek spleta, skorajda ni. Hkrati pa se mi zdi, da tistim, ki trenutno odločajo o kulturi, ni ravno pri srcu in se jim ne zdi tako zelo ključnega pomena za razvoj in rast naše družbe, kar pa zame definitivno je. Hkrati pa je to obdobje zame zelo težko, saj ne morem opravljati svojega poklica, ne morem igrati predstav pred publiko. Na srečo imamo vsaj vaje in internetne prenose v živo, tako da ustvarjalni proces še vedno teče, ni pa seveda isto," svoje misli ob letošnjem prazniku kulture strne priljubljena igralka.

In zakaj sta slovenska beseda in njeno ohranjanje pomembna? "Slovenski jezik je naš jezik, brez našega jezika in naše kulture nas preprosto ni. Po mojem mnenju imamo čudovit jezik in morda se tega premalo zavedamo. Kot pravijo nekateri, imamo jezik ljubezni in zaljubljencev, imamo dvojino in imamo jezik, ki je poseben, redek, bogat, in mislim, da je nujno, da ga ohranjamo. Pomembno se mi zdi tudi to, da v gledališču resnično pazimo na jezik, se z njim ukvarjamo, pri nekaterih predstavah jeziku posvečamo še posebej veliko pozornosti. Hkrati pa sem ponosna, da smo imeli in imamo tudi danes tako čudovite, vrhunske pesnike in pisatelje. Želela bi si, da bi bilo več tudi slovenskih nadaljevank in predvsem filmov," pove Tjaša, ki pravi, da bo letošnji praznik glede na situacijo preživela predvsem doma.

Je pa tudi sama ljubiteljica Prešernovih del. "Všeč so mi Prešernove balade, ker so rahlo temačne in pripovedujejo zanimivo ter dramatično zgodbo, denimo Povodni mož, Turjaška Rozamunda, Lepa Vida. Te so mi najljubše. V času študija sem jih veliko prebirala, sedaj pa raje posežem po sodobnejši poeziji," še za konec doda Tjaša, ki jo boste ta mesec 18. februarja ob 20. uri lahko videli v spletnem prenosu v živo premiere Ta obraz z Velikega odra MGL. Premieri pa bodo sledile tudi ponovitve.

Domen Valič, igralec, samozaposlen v kulturi

Tudi za Domna Valiča je Prešernov dan pomemben praznik: "To je pomemben dan za vsak narod. Ne glede na to, ali ga posvetim učenju, delu ali lenarjenju, se zavedam, da je to privilegij in nujen mejnik v letu vsakega naroda. Imamo bogato kulturo in prav je, da jo praznujemo. To je naš skupen ponos."

Kulture letos praktično ni oziroma se je ne izvaja v živo na gledaliških odrih, a hkrati je prisotna: "Vsak lahko praznuje sam zase. Vzemimo katerokoli prašno knjigo s police in jo prelistajmo, preberimo besedilo najljubše pesmi, recitirajmo in pojmo, ko se sprehajamo po svojem mestu, opazujmo, koliko različne kulturne dediščine je okrog nas in koliko lepih umetnosti, ki jih v vsakodnevnem hitenju sploh ne opazimo. Kultura je vse okrog nas, vseh 365 dni v letu."