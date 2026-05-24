Kaj si znani slovenski glasbeniki mislijo o Gorenjski?

Pa so Medvode, kjer se je karavana Radia Kranj zaključila, res na Gorenjskem? "So, mi smo danes rekli, da so, tako, da so," je odločila voditeljica Saša Zadnik, z njo pa se je strinjal tudi njen sovoditelj Tilen Lotrič.

No, ne glede na to, ali se s tem strinjamo ali ne, so znani Slovenci ponosni, od kod prihajajo. "Sem vesel, da sem Gorenjec, ja. Imamo hribe, reke, jezera, tako da imamo v bistvu vse, pa še fajn ljudje smo," je povedal Jernej Tozon, Jože Potrebuješ pa je v smehu zbodel bendovskega kolega: "Ne vem, kje je uradna meja, a Škofja Loka iz Jerneja ne more it, to pa vem. Predvsem zaradi tega, ker ko ima januarja rojstni dan, smo mi bolj samooskrbni."

Ekipa Radia Kranj z glasbeniki. FOTO: Radio Kranj

Kaj pa tisti nastopajoči, ki niso iz Gorenjske? Kot recimo Nina Pušlar in Alya? Kje v srcu jo nosita Dolenjka in Savinjčanka? "Meni je zelo pri srcu. Jaz sem svojo prvo pesem snemala prav na Gorenjskem, pa še mnogo njih. Recimo to mi je res en najlepši spomin," je povedala Nina, Alya pa je dodala: "Ne drži ta kliše, da smo Savinjčani pa Gorenjci škrti, jaz tega ne verjamem, ker, ko prideš k nam, ne vejo ljudje, kaj bi ti dali in isto je na Gorenjskem, tako da zelo rada pridem."

Tilen Lotrič, Žan Serčič, Arijana Lucas, Saša Zadnik FOTO: Radio Kranj