Kaj slovensko veselico naredi dobro?

Novinar Aleksander Pozvek se je odpravil raziskovati fenomen veselic. Hitro je spoznal, da so glasbeniki, kot je Dejan Vunjak, zasedeni leta vnaprej, sam pa, da ne ve prav veliko o organizaciji takšnega dogodka. Dolga je pot do tega, da lahko na glas zapoješ: "Polne hlače, nekaj skače, dal bi ti vse igrače."

"Eno leto vnaprej moraš rezervirati ansambel, spisat pogodbo in potem zbereš ljudi za delovno akcijo," mu je namignil predsednik PGD Iška Loka Miha Černič. In šele nato lahko občutimo, da ima smisel življenja včasih okus po žaru. "Kulinarika pri gasilcih se je zelo razširila, imajo burgerje, čevapčiče ... recimo v Sečovljah imajo lignje in palačinke, v Prekmurju ti postrežejo s tradicionalno hrano," je Pozveku razkril Vunjak.

Ni veselice brez Golice in tudi: "Srečke! Vse so dobitne!" Tako nam je zaupala ena od mladih obiskovalk. Tudi igranje na veselici ima svoje zakonitosti: "Veselica je takšna, kjer si ti krojač večera in ponavadi začneš bolj umirjeno in potem za plesalce in potem, ko pride mladina, pojačaš," je dodal Vunjak.

Pa res drži rek, da je najboljša tista veselica, ki se je ne spomniš? "Dobro veselico dela najprej dober ansambel, potem dobra hrana in seveda mrzlo pivo," je povedal obiskovalec. "Po dveh oziroma treh kozarcih se ponavadi Slovenci opogumijo in kakšno mlado deklino povabijo na ples." A seveda je vse odvisno od karakterja – nekateri ne potrebujejo hmeljevega zvarka.