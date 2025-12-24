Kaj so Božičku letos napisali naši znani obrazi?

"Božiček je staromoden človek in ima raje fizična pisma," je dejala Božičkova pomočnica Elina. "Pišem skupaj s sinom, pomagam mu pisati," je dejal lovec v šovu Na lovu Ivan Trajkovič. "Sigurno ne smem tebi povedati, kaj bi mu rekel. Seveda nekaj materialnega, pa ne zase," je dejal igralec Jurij Zrnec.

"Takrat, ko Božiček prinaša darila, bi si želela, da v bistvu čim več časa presedim na svojem kavču," je povedala pisateljica Bronja Žakelj. "Nisem jaz še v vlogi Božička, pisanje se je tudi nehalo, zdaj je to bolj neka družinska stvar, da smo skupaj na večerji in važno je, da si v krogu ljudi, ki jih imaš rad," je rekel lovec v šovu Na lovu Viktor Zelj.

"Nič oprijemljivega, mislim, da vse imam. Imam to srečo, da sem kar zadovoljna, kar se tega tiče, drugače pa bi čisto iskreno rekla, da zdravja in ljubezni," je povedala igralka Tjaša Železnik. "Za božič predvsem zdravja, miru, sreče, to je to, kar si želim. Jaz ga praznujem doma, neka večerja, otroci zraven, darila, božični film in božične pesmi," je dejal radijski voditelj Denis Avdić.