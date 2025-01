Kaj so si v letu 2025 zadali znani Slovenci?

"Vreme se je pa kar naredilo tukaj, v tej dvorani," je o novoletnih zaobljubah šaljivo dejal pevec Luka Sešek.

"Zaobljube, ojoj. Manj bom jedla, malo bom shujšala, bolj bom pridna...Ne, ne bom. Nič ne bom. Sem takšna, kakršna sem. Nimam zaobljub, nič posebnega, bom se pa držala tistega v mejah razuma, da ne pretiravam v eno ali pa drugo smer," pa je ob začetku novega leta povedala naša voditeljica Petra Kerčmar.

"Zaobljube...Jaz bi mogoče malo več časa bil v naravi. Tekel bi in hribolazil. Take stvari," nam je zaupal Jan Peteh, kitarist skupine Joker Out, Kris Guštin pa si je zadal: "Manj sekiranja za brez vezne stvari." Basist Nace Jordan si je že minulo leto želel na Triglav, pa mu to ni uspelo, ker fantje niso hoteli z njim, zato si je zadal, da to uresniči letos. "Jaz pa bom rajši doma in bi več časa raje preživel s svojo družino," pa nam je povedal bobnar skupine, Jure Maček. Pevec Bojan Cvjetićanin si želi enako, ob tem pa dodal: "Pa trebušnjake v postelji, ker mi je mami rekla, da se mi trebuh vidi."

"Čim manj se sekirati za nepotrebne stvari, delati na sebi, ena izmed stvari je mogoče meditacija, čeprav še nisem začel, pa je to zdaj zelo popularno, pa mislim, da je to leto, ko se je bom lotil," pa nam je zaupal igralec Matej Zemljič.

"Zadam si, da bi bil rad bolj športno aktiven, ker sem velik sladkosned, tudi tisto s čokolado. Iz leta v leto se borim na teh frontah," pa je priznal Saša Avsenik.

Novoletne zaobljube ima tudi kuharski mojster Mojmir Šiftar, ki pa pravi, da se teh običajno ne izda, se jih pa sam kar drži.

"Midva vsako leto pogledava za nazaj. Odpreva pisma, ki si jih napiševa in je prav zanimivo gledati želje, ki sva si jih zadala dve ali pa tri leta nazaj in potem videti, kje pa si zdaj. Ali pa kje si zdaj želiva biti čez eno leto. Dobro je to spremljati in brati," pa nam sta nam o njunem ritualu povedala zakonca Steklasa.

"Zadam si kakšno konec poletnih počitnic, takrat se mi zdi boljši čas. Novoletne zaobljube pa...Zaenkrat nisem imel idej, se mi zdi, da se jih ne bi držal," pa je iskreno priznal Tomi Meglič, pevec skupine Siddharta.