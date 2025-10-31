Večer pred dnevom reformacije je v Cankarjevem domu potekala osrednja državna slovesnost, na kateri niso manjkali vplivni politični akterji. Dogodka so se udeležile tudi slovenska predsednica, predsednica državnega zbora in ministrica za kulturo. Kaj so za priložnost oblekle?

Slovenska predsednica Nataša Pirc Musar, ki je v poslanici poudarila pomembnost dostopnosti do izobraževanja, kritičnega mišljenja, odprtega dialoga in spoštovanja različnosti, je za dogodek nadela moder hlačni kostim in ga dopolnila z biserno ogrlico ter okrasno broško.

Kaj so za slavnostno proslavo oblekle visoke gostje? FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Za žametno obleko modrozelene barve se je odločila ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki je na prireditvi nastopila kot slavnostna govornica in izpostavila, da je dan reformacije "več kot ponos na začetke tiskane besede" v slovenskem jeziku, reformacija je "prebujala ljudstvo, posejala seme zavesti o družbenih neenakostih in o moči besede".

Kaj so za slavnostno proslavo oblekle visoke gostje? FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Nekaj več drznosti si je privoščila predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, ki se je prireditve udeležila skupaj s partnerjem Borom Zuljanom, kitaristom skupine Šank Rock. Za priložnost je nadela črno svetlikajočo se obleko, videz pa dopolnila s prepoznavnimi rdečimi salonarji, rdečo šminko in rdečimi nohti. O prazniku je zapisala, da slovenski reformatorji 16. stoletja niso le sledili zahtevam po spremembah v takratni rimskokatoliški cerkvi, ampak so polagali temelje slovenskega knjižnega jezika in slovenske kulture.

Kaj so za slavnostno proslavo oblekle visoke gostje? FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Osrednja državna proslava ob prazniku je bila 30. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. V umetniškem programu so številni nastopajoči osvetlili pomen in dediščino sistema slovenskih javnih knjižnic, ki danes nadaljujejo poslanstvo reformatorjev ter knjige prinašajo v vsako mesto in vas.

Spomnimo, v Sloveniji od leta 1992 praznujemo 31. oktober kot dan reformacije. Praznik in dela prost dan je posvečen verskemu, družbenopolitičnemu in kulturnemu gibanju v 16. stoletju, ki je med drugim obrodilo prve tiskane knjige v slovenskem jeziku.