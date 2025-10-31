Svetli način
Domača scena

Kaj so za slavnostno proslavo oblekle visoke gostje?

Ljubljana, 31. 10. 2025 10.43 | Posodobljeno pred 30 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.M.
Komentarji
20

Večer pred dnevom reformacije je v Cankarjevem domu potekala osrednja državna slovesnost, na kateri niso manjkali vplivni politični akterji. Dogodka so se udeležile tudi slovenska predsednica, predsednica državnega zbora in ministrica za kulturo. Kaj so za priložnost oblekle?

Slovenska predsednica Nataša Pirc Musar, ki je v poslanici poudarila pomembnost dostopnosti do izobraževanja, kritičnega mišljenja, odprtega dialoga in spoštovanja različnosti, je za dogodek nadela moder hlačni kostim in ga dopolnila z biserno ogrlico ter okrasno broško.

Kaj so za slavnostno proslavo oblekle visoke gostje?
Kaj so za slavnostno proslavo oblekle visoke gostje? FOTO: Damjan Žibert

Za žametno obleko modrozelene barve se je odločila ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki je na prireditvi nastopila kot slavnostna govornica in izpostavila, da je dan reformacije "več kot ponos na začetke tiskane besede" v slovenskem jeziku, reformacija je "prebujala ljudstvo, posejala seme zavesti o družbenih neenakostih in o moči besede".

Kaj so za slavnostno proslavo oblekle visoke gostje?
Kaj so za slavnostno proslavo oblekle visoke gostje? FOTO: Damjan Žibert

Nekaj več drznosti si je privoščila predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, ki se je prireditve udeležila skupaj s partnerjem Borom Zuljanom, kitaristom skupine Šank Rock. Za priložnost je nadela črno svetlikajočo se obleko, videz pa dopolnila s prepoznavnimi rdečimi salonarji, rdečo šminko in rdečimi nohti. O prazniku je zapisala, da slovenski reformatorji 16. stoletja niso le sledili zahtevam po spremembah v takratni rimskokatoliški cerkvi, ampak so polagali temelje slovenskega knjižnega jezika in slovenske kulture.

Kaj so za slavnostno proslavo oblekle visoke gostje?
Kaj so za slavnostno proslavo oblekle visoke gostje? FOTO: Damjan Žibert

Osrednja državna proslava ob prazniku je bila 30. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. V umetniškem programu so številni nastopajoči osvetlili pomen in dediščino sistema slovenskih javnih knjižnic, ki danes nadaljujejo poslanstvo reformatorjev ter knjige prinašajo v vsako mesto in vas.

Preberi še Dan reformacije: Praznik duha razuma, znanja in napredka

Spomnimo, v Sloveniji od leta 1992 praznujemo 31. oktober kot dan reformacije. Praznik in dela prost dan je posvečen verskemu, družbenopolitičnemu in kulturnemu gibanju v 16. stoletju, ki je med drugim obrodilo prve tiskane knjige v slovenskem jeziku.

Dan reformacije proslava obleke
KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Betuul
31. 10. 2025 11.13
Asti je zelo šarmantna in tale žamet ki zelo pristaja, šarmant d’lux! Recimo Urška UKZ; je bila prejt veliko bolj šik! Ni kaj; prišla je ura šla je frizura ! Predsednica z možem je čisto ok ; natanoko tako kot večina slo atejev in mam ko se za boljš napravijo! Ravno to mi je všeč tradicionalna eleganca! Vglavnem vsi prisotni na proslavi Trubarja v predvečeru za noč čarovnic so bili ekstra ; v dvorani se je začuti vonj brivskega pitralona! Lepo
ODGOVORI
0 0
Duh8
31. 10. 2025 11.10
+1
Točno Medeni tedni
ODGOVORI
1 0
Duh8
31. 10. 2025 11.10
+1
Pogrešam Tino
ODGOVORI
1 0
Aist 48
31. 10. 2025 11.09
+2
Sem malo povečal sliko Urške,zdaj pa se bojim da me bodo ponoči tlačile more.
ODGOVORI
2 0
Minifa
31. 10. 2025 11.07
+4
Da ne pozabijo rokavic, saj imajo zaradi ACOTA vsi krvave roke..predvsem Gusarca, Romski MUC Mesec in Golob.
ODGOVORI
4 0
Duh8
31. 10. 2025 11.06
+4
Urška ima čuden make up
ODGOVORI
4 0
kletni goban
31. 10. 2025 11.00
+4
Feminizem in konc slovencev...
ODGOVORI
4 0
ptuj.si
31. 10. 2025 10.59
+9
Antislovenke.
ODGOVORI
9 0
Bolfenk2
31. 10. 2025 10.58
+10
Zaradi teh levičark slovenski jezik izginja in ga zamenjuje albanščina in arabščina.
ODGOVORI
10 0
FIRBCA
31. 10. 2025 11.11
+1
Bolfenk2. to je stara jugo sola ko smo Slovenci kaj zahtevali mogoce mal visjo placo so z busi pripeljali takoj iz juge ljudi dobri volilci in kimavcki mi smo obmovknili tako se dogaja sedaj servirajo na leve desne isti so vazni sovrastvo in glasovi.
ODGOVORI
1 0
Important notice
31. 10. 2025 10.55
+13
Klakočerjeva bi šla pa lahko na kakšen tečaj ličenja. Izgleda kot klovn - sori, ampak, res!
ODGOVORI
13 0
Teleport
31. 10. 2025 10.58
+7
Ji paše. iz DZ je naredila cirkus
ODGOVORI
7 0
Teleport
31. 10. 2025 10.55
+9
Sama rdeča smetana
ODGOVORI
9 0
medusa
31. 10. 2025 10.54
+6
Čarovnici v zelenem in črnem.... kje so pa rdeči parklji?...
ODGOVORI
6 0
Bolfenk2
31. 10. 2025 10.54
+9
To niso nobene visoke gostje ampak dno dna slovenske družbe.
ODGOVORI
10 1
DEBELA OLIVA
31. 10. 2025 10.53
+6
Kaj je fotografija Urške montaža ? Zgleda kot klovn iz kakšne grozljivke
ODGOVORI
6 0
medusa
31. 10. 2025 10.54
+2
Čestitke fotografu...
ODGOVORI
2 0
detect
31. 10. 2025 10.52
-1
ali jj.ni bilo.
ODGOVORI
1 2
xoxotox6
31. 10. 2025 10.52
+4
po fotkah sodeč so eni so že na safari zviznuli, kljub vsej frki????????
ODGOVORI
4 0
