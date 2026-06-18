Kaj so znani Slovenci nadeli za Piknik pod klobuki?

Rdeči čiliji, kavbojski klobuki in pokrivala s cvetličnimi aranžmaji so samo degustacijski meni dogodka, na katerem znani obrazi vsako leto pokažejo svojo kreativno žilico. "Vsako leto že vnaprej razmišljam, kaj bo, letos je bil pritisk še toliko večji, ker je 30 let," nam je zaupala pevka Regina, ki se je odločila za pokrivalo iz čilija in dodala: "Dejala sem si, da danes moram biti vroča in pikantna."

Kaj so za priložnost nadeli pevka Nina Donelli, podjetnica Alenka Bučar, glasbenik Tine Kobal in tekmovalka šovov Sanjski moški in Kmetija Carmen Osovnikar ter drugi znani obrazi? Preverite v prispevku.