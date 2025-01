Kaj v vam v novem letu želijo znani slovenski obrazi?

"Veliko sreče, predvsem, seveda, zdravja. To se mi zdi ključno v novem letu. Čim manj težav in čim več uspeha na karierni poti, bodite to, kar ste in vse delajte z ljubeznijo," je ob vstopu v leto 2025 zaželela voditeljica Petra Kerčmar.

Pevec Rok Piletič pa:"Najbolj si želim, da ljudje najdejo ravnotežje v svojih čustvih, kar ne pomeni, da ne smejo biti žalosti, jezni in imeti drugih negativnih čustev, ampak o tem, da ko so žalostni, pač priznajo, da so. Jutri bo drugače in konec koncev mora biti ena taka ravna črta. O tem sem začel razmišljati to leto in na ta način iskati sebe, zaradi česar mi je lažje in sem veliko bolj hvaležen za vse, kar imam."

"V novem letu želim čim več notranjega miru," je zaželela voditeljica Ana Praznik.

Saša Avsenik pa:"Predvsem ljubezni in pa veselja ter povezanosti."

"Glede na to, da si po navadi vsak za novo leto zada, da doseže neke cilje, letos pa bo verjetno tudi tako, vam želimo, da se vam čim več teh ciljev uresniči. Da boste zmogli vse to doseči," pa vam želi skupina Kvatropirci, ki dodajajo še, da se premalokrat zavedamo, kako pomembno je naše zdravje, ki ga včasih vsi jemljemo v zakup, zato želijo tudi čim več zdravja, ker z njim bo prišlo tudi vse ostalo.

"Zaželel bi veliko snega, ker se mi zdi, da se po snegu nikomur ne da vojskovati, v snegu pomrznejo vsi žužki, ki nam poleti delajo neprijetnosti, sneg očisti stvari, lepo diši, nastane tišina in z njo mir. Tako da sama metafora za čim več snega v zimskem času bi bila z moje strani želja za vse," pa je zaželel Tomi Meglič, pevec skupine Siddharta.

"Želim vam boljši svet, želim vam polno povrnjene ljubezni, zdravja, višje plače, želim vam, da dobite predvsem tisto, kar potrebujete in le tistega, kar si želite," pa je želi pevec Gibonni.

"Želim vam, dragi gledalci in gledalke, točno to, kar skušam uresničiti tudi sama. Ne pozabite, da ste vi tisti, ki kreirate svoj dan, vi ste tisti, ki se zjutraj zbudite in si rečete, da bo danes fenomenalen dan. In poskusite to narediti čim večkrat, ker boste vi zadovoljni in tudi okolica. Celo leto bo tako lepše, uspešnejši boste. Imejte v mislih ta stavek, preživite dneve čim bolj pozitivno, v skrbi zase in za druge in boste imeli res čudovite trenutke," pa je povedala voditeljica Natalija Bratkovič.

"Stara Avsenikova viža pravi, da kar najbolj želi vsak sam, še mi zaželimo vam," pa dodaja pevec Luka Sešek.