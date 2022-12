Več kot 10 let se z njim zbuja največ Slovenk in Slovencev, saj s svojimi šalami in pronicljivimi pogovori naredi jutra prijetnejša in zanimivejša. Premaknil je meje dobrodelnosti v Sloveniji, saj je samo v 28 urah za ljudi, ki potrebujejo pomoč, zbral več kot milijon evrov. Mu bo z ekipo, Jano Morelj in Miho Deželakom, to uspelo tudi letos, ko zaradi krize še več ljudi potrebuje pomoč?

V današnji oddaji Ena na ena bo Uroš Slak gostil radijskega voditelja, imitatorja, igralca in televizijca Denisa Avdića. Denis je človek, ki ve, kako je, ko prideš v tujo državo z vojnega območja kot otrok ločenih staršev z vrečko v roki, a kljub temu postaneš največji radijski zvezdnik v državi, na televiziji pa v najbolj gledanih terminih izvabljaš smeh na obraze gledalcev, napolniš Kongresni trg s svojim stand upom in še bi lahko naštevali. icon-expand V oddaji Ena na ena bo gost Denis Avdić. FOTO: POP TV Očitajo mu, da se raje šali na račun desnih politikov kot levih, da je do desnih celo žaljiv. Ko je bil še policist, je odredil alkotest svojemu komandirju in potem kmalu končal policijsko kariero ter jo zamenjal za medijsko. 40-letniku, ki je znan po svojih šalah na račun politikov, so nekoč celo ugasnili mikrofon in prekinili izmeno. Brez dlake na jeziku si upa najvišjim državnim predstavnikom, kot je predsednik vlade, zastaviti pikantna vprašanja o tem, kdaj so nazadnje imeli spolni odnos. Kako mu je uspelo z imitacijo Janeza Janše priklicati nekdanjo hrvaško predsednico Jadranko Kosor? Kako se razume z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem? Kakšni so slovenski politiki in kako nastanejo njegove šale? Je res začel kaditi že pri štirih letih? Več v oddaji Ena na ena na POP TV ob 17.40.