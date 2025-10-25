Na Velikem odru Mestnega gledališča ljubljanskega je bila premierno uprizorjena komedija Pokojnik srbskega dramatika Branislava Nušića , ki na presečišču komične in socialne satire razgalja brezobzirnost pohlepa ter družbeno korupcijo. Igra o simptomih družbene nemorale in korupcije v prevodu Mileta Klopčiča je tokrat zaživela pod vodstvom hrvaškega režiserja Ivana Plazibata .

Kaj vse se lahko človeku zgodi, ko ga pomotoma razglasijo za mrtvega? To vprašanje povzema usodo protagonista igre Pavleta Marića. Ko se po daljši odsotnosti vrne v domače okolje, šokiran odkrije, da je izgubil vse – ženo, dom, premoženje in celo svoje znanstveno delo. Vse našteto so si prilastili njegovi zakoniti in manj zakoniti dediči, ki imajo skupen interes: njegovo materialno in simbolno imetje obdržati. Odločijo se, da si pri uresničitvi tega cilja ne bodo dopustili sočutja. Če se bo pokojnik želel vrniti med žive, ga bodo s skupnimi močmi razglasili za norca ali zločinca. Vrtoglava komedija se lahko začne.

Uprizoritev je umeščena v obdobje med obema svetovnima vojnama, v katerem je Nušićevo zadnje besedilo tudi nastalo, ukvarja pa se s simptomi družbene nemorale in korupcije. Pokojnika danes lahko beremo kot priročnik avtokratskih režimov za ravnanje s poštenimi ljudmi, ki se jim še upajo zoperstaviti. V tem smislu je predstava svarilo in izziv: svarilo družbi, v kateri sta krivica in korupcija postali osnovno načelo, ter obenem izziv, da v takšni družbi etično vzdržimo.