Na Kongresni trg, na katerem bo potekal sprejem, bodo prispeli slovenski olimpijci in v središču prestolnice jih že čakajo številni športni navdušenci, ki jim želijo izkazati svojo podporo in zahvalo za vse, kar so dosegli v Tokiu. Vzdušje je iz minute v minuto bolj veselo, po sprejemu pa bodo za dobro energijo poskrbeli znani Slovenci.