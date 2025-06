Znani Slovenci v avtu, kjer se vrti le domača glasba

"Sicer se smešno sliši, ampak ni to, kar ste zdaj vsi pomislili," je povedala Nika Zorjan. No, ne glede na naše misli, Nika v avtu med koruzo počne enako kot že številni znani obrazi pred njo in tisto, kar številni v avtomobilih, še posebej med poletnimi zastoji, počnemo vsak dan.

"V bistvu je ena taka luštna zgodba ratala iz tega. Tri leta se v bistvu vsako sredo druživa v avtu, sredi polja, ne vemo, kaj si ljudje mislijo, ki gredo mimo in nas vidijo sredi polja," je povedal pobudnik Glasbene srede Matic Herceg. "Sploh ko je takšno vreme in se stekla zarosijo," je dejala pobudnica Glasbene srede Nika Svetlin. "Avto se ziba, ampak ja, na koncu koncev samo podiramo in delamo nekaj dobrega za slovensko glasbo" je dodal Herceg.