Slovenska vplivnica in deskarka Kaja Casar, ki je ljubezen našla v peti sezoni hrvaškega šova Sanjski moški, se je ob prvi obletnici spomnila začetka svoje zveze s Karlom Godecem. Na družbenih omrežjih je objavila posnetek njunega prvega srečanja pred kamerami in razkrila, da je od trenutka, ko sta se prvič zagledala, minilo že natanko leto dni. "Pred enim letom se je vse začelo," je zapisala ob posnetku, ki prikazuje njen prihod v šov in prve trenutke s Karlom. Dodala je še: "Najboljša odločitev v mojem življenju."

Kaja Casar obudila trenutek, ki ji je pred letom dni spremenil življenje FOTO: Instagram

Kaja se je v šovu potegovala za Karlovo naklonjenost, med njima pa je iskrica preskočila že zelo zgodaj. Njuna povezanost se je skozi oddajo le še stopnjevala, Karlo pa ji je v finalu namenil svojo zadnjo vrtnico in priznal, da se je vanjo zaljubil. Njuna zgodba se s koncem snemanja ni končala. Po šovu sta zvezo več mesecev skrivala pred javnostjo, saj oddaja takrat še ni bila predvajana. Ko se je sezona zaključila, sta razkrila, da sta še vedno skupaj in da sta naredila tudi velik korak v razmerju – začela sta skupno življenje v Zagrebu.

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Kaja je zaradi ljubezni življenje na Tenerifih zamenjala za hrvaško prestolnico. "Nikoli ni bil nihče tako dober do mene kot on. Želim si le, da bi vsi videli, kakšen je v resnici – poln ljubezni in dobrote," je takrat povedala o Karlu in priznala, da je ob zapisu jokala.