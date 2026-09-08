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Kaja Casar obudila trenutek, ki ji je pred letom dni spremenil življenje

Zagreb, 08. 09. 2026 13.02 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž.
Kaja Casar pokazala trenutek, ko se je začela njena ljubezen s Karlom

Pred natanko enim letom sta se Kaja Casar in Karlo Godec prvič srečala pred kamerami šova Sanjski moški Hrvaške, danes pa njuna ljubezenska zgodba še vedno traja. 27-letna Slovenka se je ob posebni obletnici spomnila trenutka, ko je prvič stopila pred svojega bodočega partnerja, in delila posnetek njunega prvega srečanja. Kar se je začelo kot televizijsko spoznavanje, je kmalu preraslo v resno zvezo, zaradi katere se je Kaja s Tenerifov preselila v Zagreb.

Slovenska vplivnica in deskarka Kaja Casar, ki je ljubezen našla v peti sezoni hrvaškega šova Sanjski moški, se je ob prvi obletnici spomnila začetka svoje zveze s Karlom Godecem. Na družbenih omrežjih je objavila posnetek njunega prvega srečanja pred kamerami in razkrila, da je od trenutka, ko sta se prvič zagledala, minilo že natanko leto dni. "Pred enim letom se je vse začelo," je zapisala ob posnetku, ki prikazuje njen prihod v šov in prve trenutke s Karlom. Dodala je še: "Najboljša odločitev v mojem življenju."

Kaja Casar obudila trenutek, ki ji je pred letom dni spremenil življenje
Kaja Casar obudila trenutek, ki ji je pred letom dni spremenil življenje
FOTO: Instagram

Kaja se je v šovu potegovala za Karlovo naklonjenost, med njima pa je iskrica preskočila že zelo zgodaj. Njuna povezanost se je skozi oddajo le še stopnjevala, Karlo pa ji je v finalu namenil svojo zadnjo vrtnico in priznal, da se je vanjo zaljubil. Njuna zgodba se s koncem snemanja ni končala. Po šovu sta zvezo več mesecev skrivala pred javnostjo, saj oddaja takrat še ni bila predvajana. Ko se je sezona zaključila, sta razkrila, da sta še vedno skupaj in da sta naredila tudi velik korak v razmerju – začela sta skupno življenje v Zagrebu.

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Kaja je zaradi ljubezni življenje na Tenerifih zamenjala za hrvaško prestolnico. "Nikoli ni bil nihče tako dober do mene kot on. Želim si le, da bi vsi videli, kakšen je v resnici – poln ljubezni in dobrote," je takrat povedala o Karlu in priznala, da je ob zapisu jokala.

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Par je pozneje razkril, da prvih nekaj mesecev skupnega življenja zaradi skrivanja zveze skorajda ni zapuščal stanovanja. "Pol leta sva bila samo v stanovanju. Bilo nama je lepo, ni nama bilo dolgčas, vedno sva našla nekaj, kar sva lahko počela," je o nenavadnih začetkih skupnega življenja povedala Kaja. Leto dni po prvem srečanju tako Kaja in Karlo ostajata skupaj, svojo zvezo pa zdaj brez skrivanja delita tudi z javnostjo.

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