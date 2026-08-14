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Domača scena

Kaja in Karlo navdušila: plesala, prepevala in si izmenjevala nežnosti

Vir, 14. 08. 2026 13.24 pred 6 urami 1 min branja 10

Avtor:
E.K.
Zaljubljena Kaja Casar in sanjski moški Karlo Godec

Kaja Casar in Karlo Godec znova dokazujeta, da sta nerazdružljiva. Tokrat sta navdušila z romantičnimi trenutki med večernim izhodom na hrvaški obali. Ob glasbi Anteja Balena sta pokazala, da je njuna zveza še vedno trdna in polna medsebojne naklonjenosti.

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Zdi se, da ljubezen med Kajo Casar in sanjskim moškim Karlom Godcem ne pojenja, temveč iz meseca v mesec le še bolj plamti. Par, ki se je spoznal med snemanjem priljubljenega šova Sanjski moški Hrvaške, je tokrat navdušil s sproščenim in predvsem simpatičnim plesom med večerjo, na kateri ni manjkalo dobre družbe, hrane, pijače in glasbe, za katero je poskrbel priljubljeni pevec Ante Balen.

Zaljubljena Kaja Casar in sanjski moški Karlo Godec
Zaljubljena Kaja Casar in sanjski moški Karlo Godec
FOTO: Antonela Jukičić - Instagram

Slovenka in Hrvat sta poletni večer preživela v družbi prijateljev, tam pa sta se mudila tudi znana obraza iz omenjenega šova, nekdanja tekmovalka Antonela Jukičić in srbski maneken Miloš Mićović, ki je v čevlje sanjskega moškega stopil leto pred Zagrebčanom, ki je osvojil srce Kaje.

27-letnica je za večerni izhod izbrala vpadljivo rdečo obleko, ki je poudarila njeno zagorelo polt, lase pa je spela v eleganten čop. Karlo pa je ostal zvest nekoliko bolj klasičnemu videzu, največ pozornosti pa je znova pritegnila njuna dobra energija.

Kaja Casar Karlo Godec Sanjski moški Hrvaške Miloš Mićović Antonela Jukičić

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KOMENTARJI10

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zani10
14. 08. 2026 19.36
Zanimivo 1 teden nazaj je bila se pa pri meni doma…
Odgovori
0 0
anko46
14. 08. 2026 18.51
Pri sosedih vse v ognju, ona dva pa žurata?!
Odgovori
0 0
realist135
14. 08. 2026 18.43
Pa koga to briga. ne štekam da vsak 14 dni objavljate Kajo in Karlota. A vam plačujeta ? mislim da njuna akrivnost ne sodi med novice v Sloveniji.
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+1
1 0
krapezsaso
14. 08. 2026 18.01
Kdo sta to ?????????
Odgovori
0 0
Kuku456
14. 08. 2026 17.47
Osladno že...
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+3
3 0
luna.3
14. 08. 2026 16.19
Daleč od lepote, vedno isti nasmeh... pozerja.
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+1
3 2
lcePower
14. 08. 2026 14.42
A vi to resno???
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+3
4 1
Dr Dre
14. 08. 2026 13.57
No ta punca je pa res lepa...
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+1
5 4
kuopio
14. 08. 2026 16.09
Postava je gotovo top, ampak obrazna razmerja pa ima precej daleč od idealnih. Npr. nos ima zelo kratek... ni ravno lepa, daleč od tega
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+0
1 1
fotr80
14. 08. 2026 16.25
ker ti si pa kaj? popoln?
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+2
3 1
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