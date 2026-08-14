Kaja in Karlo navdušila: plesala, prepevala in si izmenjevala nežnosti

Zdi se, da ljubezen med Kajo Casar in sanjskim moškim Karlom Godcem ne pojenja, temveč iz meseca v mesec le še bolj plamti. Par, ki se je spoznal med snemanjem priljubljenega šova Sanjski moški Hrvaške, je tokrat navdušil s sproščenim in predvsem simpatičnim plesom med večerjo, na kateri ni manjkalo dobre družbe, hrane, pijače in glasbe, za katero je poskrbel priljubljeni pevec Ante Balen.
Slovenka in Hrvat sta poletni večer preživela v družbi prijateljev, tam pa sta se mudila tudi znana obraza iz omenjenega šova, nekdanja tekmovalka Antonela Jukičić in srbski maneken Miloš Mićović, ki je v čevlje sanjskega moškega stopil leto pred Zagrebčanom, ki je osvojil srce Kaje.
27-letnica je za večerni izhod izbrala vpadljivo rdečo obleko, ki je poudarila njeno zagorelo polt, lase pa je spela v eleganten čop. Karlo pa je ostal zvest nekoliko bolj klasičnemu videzu, največ pozornosti pa je znova pritegnila njuna dobra energija.
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