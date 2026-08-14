Kaja in Karlo navdušila: plesala, prepevala in si izmenjevala nežnosti

Zdi se, da ljubezen med Kajo Casar in sanjskim moškim Karlom Godcem ne pojenja, temveč iz meseca v mesec le še bolj plamti. Par, ki se je spoznal med snemanjem priljubljenega šova Sanjski moški Hrvaške , je tokrat navdušil s sproščenim in predvsem simpatičnim plesom med večerjo, na kateri ni manjkalo dobre družbe, hrane, pijače in glasbe, za katero je poskrbel priljubljeni pevec Ante Balen .

Slovenka in Hrvat sta poletni večer preživela v družbi prijateljev, tam pa sta se mudila tudi znana obraza iz omenjenega šova, nekdanja tekmovalka Antonela Jukičić in srbski maneken Miloš Mićović, ki je v čevlje sanjskega moškega stopil leto pred Zagrebčanom, ki je osvojil srce Kaje.

27-letnica je za večerni izhod izbrala vpadljivo rdečo obleko, ki je poudarila njeno zagorelo polt, lase pa je spela v eleganten čop. Karlo pa je ostal zvest nekoliko bolj klasičnemu videzu, največ pozornosti pa je znova pritegnila njuna dobra energija.