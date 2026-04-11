Kaja in Karlo sta si skupaj ogledala finalno oddajo: 'Od sreče sva jokala'

Sanjska moška Hrvaške Karlo in Petar sta izbrala Kajo in Anastasio, oba para pa sta po šestih mesecih še vedno skupaj. Da so že težko pričakovali finalno oddajo, ki so jo zdaj predvajali tudi na televiziji, so dejali vsi štirje, Kaja in Karlo pa sta na družbenem omrežju razkrila, da sta si jo ogledala skupaj z najbližjimi, pritekle pa so tudi solze sreče.

Kaja Casar in Karlo Godec sta si skupaj s prijatelji ogledala finalno oddajo šova Sanjski moški Hrvaške. FOTO: Instagram

"Nekdo je med ogledom finalne oddaje od sreče zajokal. Iskreno, oba sva jokala," je ob posnetku, na katerem drug ob drugem na domačem kavču gledata finalno oddajo šova Sanjski moški Hrvaške, zapisala Prekmurka Kaja Casar.

Da so bili ob njima tudi prijatelji, vključno z voditeljem šova, je s skupno fotografijo razkril Karlo, na njej pa vsi zbrani sedijo na kavču ob klubski mizi in nasmejani zrejo v objektiv.

