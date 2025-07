Kaja Vidmar delila družinske fotografije: 'Lubezn'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Na prvi fotografiji je Kaja posneta s hrbtne strani in se sprehaja po tlakovani poti stavbe, ki je bila zgrajena v 17. stoletju. Na drugi sedi na hotelskem vrtu, ob njej pa sta njena otroka v družbi še enega dečka. Delila je tudi fotografijo Šimeta, ki se sprehaja s sinom in ga ob tem drži za roko.

Šime in njegov bratranec Andrej Vrsaljko sta februarja potrdila, da sta za obdobje 10 let z možnostjo podaljšanja za naknadnih pet let prevzela vodenje hotela. Stavba je bila zgrajena v 17. stoletju. Prvotno je bila načrtovana za poletno rezidenco visokega otomanskega dostojanstvenika Jusufa Maškovića, ko se je vračal iz Carigrada. Kot pišejo na spletni strani hotela, naj bi poslopje vsak dan gradilo po 500 delavcev. Zaradi njegove smrti poslopje nikoli ni bilo dokončano v okviru prvotnih načrtov.