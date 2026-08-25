Kaja Vidmar delila utrinke s poroke: kdo je pel na zabavi?

Kaja Vidmar, zdaj že Vrsaljko, in njen dragi Šime Vrsaljko sta si pretekli vikend po več kot sedmih letih zveze obljubila večno zvestobo. Ker so podrobnosti poroke vse do velikega dne ostale skrite pred javnostjo, kot je za zakonca v navadi, so hrvaški mediji uspeli izbrskati le lokacijo in datum poroke. Od takrat naprej pa so ves čas na preži za novimi informacijami.

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A zdaj je vse dvome in ugibanja, kaj se je dogajalo, kako sta bila oblečena in kdo jima je pel na poroki, razblinila kar slovenska vplivnica sama. Na družbenih omrežjih je namreč objavila številne poročne fotografije in utrinke z zabave. "7 let, uspelo nama je, moj mož," je zapisala v objavi, polni poročnih utrinkov.

Kot modna poznavalka je zase seveda izbrala dolgo belo obleko, ki je lepo poudarila njeno postavo, na svoje svetle lase, spete v figo, pa si je pripela tudi dolgo vlečko s čipko. V roki je nosila šopek belih vrtnic, v katerem se je skrival prav poseben detajl – zlati medaljon s fotografijo njenega pokojnega očeta in posvetilom. Tudi njen dragi je bil oblečen v svetlo elegantno obleko. Na "storyju" na Instagramu je delila tudi posnetke, ko sta z nekdanjim nogometašem plesala, in razkrila, da je svate po obredu zabaval eden in edini Petar Grašo.

Zabava se je odvijala v zasebnem krogu, vendar je bilo prisotnih več znanih osebnosti, ki so soustvarile vzdušje na enem najvidnejših družabnih dogodkov te sezone v Dalmaciji. Med darili je po izvirnosti izstopal osel, ki ga je mladoporočencema poklonil Danijel Subašić, nekdanji soigralec iz hrvaške nogometne reprezentance. Gre za nenavadno poročno darilo, za katerega je medijem uspelo zelo hitro izvedeti.