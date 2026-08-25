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Domača scena

Kaja Vidmar delila utrinke s poroke: kdo je pel na zabavi?

Zadar, 25. 08. 2026 11.10 pred 52 minutami 2 min branja 2

Avtor:
K.A.
Kaja Vidmar

Po nedavni poroki Šimeta Vrsaljka in Kaje Vidmar, ki po novem že nosi priimek svojega soproga, so bili hrvaški mediji na preži za vsako še tako majhno podrobnost s samega slavja. Zdaj pa je večino skrivnosti razkrila kar nevesta sama, saj je na Instagramu delila številne poročne fotografije in posnetke z dogajanja.

Kaja Vidmar, zdaj že Vrsaljko, in njen dragi Šime Vrsaljko sta si pretekli vikend po več kot sedmih letih zveze obljubila večno zvestobo. Ker so podrobnosti poroke vse do velikega dne ostale skrite pred javnostjo, kot je za zakonca v navadi, so hrvaški mediji uspeli izbrskati le lokacijo in datum poroke. Od takrat naprej pa so ves čas na preži za novimi informacijami.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

A zdaj je vse dvome in ugibanja, kaj se je dogajalo, kako sta bila oblečena in kdo jima je pel na poroki, razblinila kar slovenska vplivnica sama. Na družbenih omrežjih je namreč objavila številne poročne fotografije in utrinke z zabave. "7 let, uspelo nama je, moj mož," je zapisala v objavi, polni poročnih utrinkov.

Kot modna poznavalka je zase seveda izbrala dolgo belo obleko, ki je lepo poudarila njeno postavo, na svoje svetle lase, spete v figo, pa si je pripela tudi dolgo vlečko s čipko. V roki je nosila šopek belih vrtnic, v katerem se je skrival prav poseben detajl – zlati medaljon s fotografijo njenega pokojnega očeta in posvetilom. Tudi njen dragi je bil oblečen v svetlo elegantno obleko. Na "storyju" na Instagramu je delila tudi posnetke, ko sta z nekdanjim nogometašem plesala, in razkrila, da je svate po obredu zabaval eden in edini Petar Grašo.

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Zabava se je odvijala v zasebnem krogu, vendar je bilo prisotnih več znanih osebnosti, ki so soustvarile vzdušje na enem najvidnejših družabnih dogodkov te sezone v Dalmaciji. Med darili je po izvirnosti izstopal osel, ki ga je mladoporočencema poklonil Danijel Subašić, nekdanji soigralec iz hrvaške nogometne reprezentance. Gre za nenavadno poročno darilo, za katerega je medijem uspelo zelo hitro izvedeti.

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Novopečena zakonca, ki imata skupaj dva otroka, hčerko Viktorijo in sina, katerega ime ni znano javnosti, sta se sicer poročila na elitnem posestvu, imenovanem Kraljevi vinogradi, v Petrčanih v bližini Zadra. V objemu prečudovite dalmatinske narave sta si izmenjala poročni zaobljubi ter se kasneje zabavala v družbi svojih najdražjih. Par, ki že dolgo velja za enega najlepših na regionalni sceni, je poroko proslavil v slogu, ki združuje prestiž in pristne domače tradicije.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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KOMENTARJI2

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Slash
25. 08. 2026 12.03
Đizs Krajst, pa to je 5 članek o tej poroki!?!!
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+1
1 0
SpamEx
25. 08. 2026 11.54
A to zarad Ronalda?
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0 0
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