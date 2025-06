Kaja Vidmar in Šime Vrsaljko med svati nogometaša Stefana Savića

Kaja Vidmar in Šime Vrsaljko sta v minulih dneh uživala v vlogi svatov. Slovenska podjetnica in nekdanji hrvaški nogometaš sta se udeležila poroke črnogorskega nogometnega reprezentanta Stefana Savića , fotografije in posnetek pa je Kaja delila tudi na družbenem omrežju.

Kot je razvidno iz fotografij, je bila poroka ob morju, mladoporočenca pa sta za svoj poročni dan izbrala okrasitev v beli barvi. Večno zvestobo sta si obljubila pod obokom, ki so ga krasili beli cvetovi vrtnic, te pa so bile tudi del ostale poročne dekoracije in nevestinega šopka. Po koncu obreda in med poljubom mladoporočencev se je v ozadju pokadil roza dim, pospremili pa so ga vzkliki svatov in ploskanje.