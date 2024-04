Kaja Vidmar in Šime Vrsaljko uživala v sprehodu ob morju z otroki

Kaja Vidmar s partnerjem Šimetom Vrsaljkom najbolj uživa v družinskem življenju. Nedavno si je simpatična družinica vzela nekaj trenutkov zase in se odpravila v naravo. Sprehodili so se ob morju, kjer je nogometaš skupaj s hčerko Viktorijo in sinom Brunom, ki ga ima iz pretekle veze, v vodo metal kamenčke. Mamica je medtem čuvala nekajmesečnega sina, čigar ime ni znano, ki je spal v vozičku, družbo pa jim je delal tudi pasji član družine.