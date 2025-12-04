Svetli način
Domača scena

Kaja Vidmar je s svojo družino že v prazničnem duhu

Zagreb, 04. 12. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.K.
Komentarji
4

Kaja Vidmar je s svojimi sledilci delila utrinke s prazničnega fotografiranja, kjer je pred fotografskim objektivom pozirala s svojo družino. Slovenska igralka, ki ima z nekdanjim hrvaškim nogometašem Šimetom Vrsaljkom dva otroka, svojo zasebnost skrbno skriva, tudi tokrat pa je poskrbela, da javnost ne vidi obraza njunih potomcev.

Kaja Vidmar je na družbenem omrežju objavila praznične družinske fotografije, na katerih z iskricami v očeh pozira s svojim izbrancem Šimetom Vrsaljkom in otroki. "Ljubo, Ljubav, Ljubezen," je pripisala galeriji prikupnih fotografij.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Slovenska igralka, ki skrbno skriva zasebnost svoje družine in le redko ponudi vpogled v zasebno življenje, je tudi tokrat zaradi varovanja zasebnosti zakrila obraz svojih dveh otrok in pastorka Bruna, ki ga ima nekdanji hrvaški nogometaš iz prejšnjega zakona.

Preberi še Kaja Vidmar delila družinske fotografije: 'Lubezn'

Družinica, ki trenutno uživa v zimskih radostih in je že pripravljena na praznike, se je poleti naužila sonca v okolici Pakoštana, kjer je Vrsaljko pred poletno sezono prevzel vodenje luksuznega hrvaškega hotela.

Kaja Vidmar otroci Šime Vrslajko družina fotografije
Naslednji članek

Dončić odpotoval v Slovenijo?

