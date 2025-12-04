Kaja Vidmar je s svojo družino že v prazničnem duhu

Kaja Vidmar je s svojimi sledilci delila utrinke s prazničnega fotografiranja, kjer je pred fotografskim objektivom pozirala s svojo družino. Slovenska igralka, ki ima z nekdanjim hrvaškim nogometašem Šimetom Vrsaljkom dva otroka, svojo zasebnost skrbno skriva, tudi tokrat pa je poskrbela, da javnost ne vidi obraza njunih potomcev.

Kaja Vidmar je na družbenem omrežju objavila praznične družinske fotografije, na katerih z iskricami v očeh pozira s svojim izbrancem Šimetom Vrsaljkom in otroki. "Ljubo, Ljubav, Ljubezen," je pripisala galeriji prikupnih fotografij.

Slovenska igralka, ki skrbno skriva zasebnost svoje družine in le redko ponudi vpogled v zasebno življenje, je tudi tokrat zaradi varovanja zasebnosti zakrila obraz svojih dveh otrok in pastorka Bruna, ki ga ima nekdanji hrvaški nogometaš iz prejšnjega zakona.