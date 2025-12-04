Kaja Vidmar je s svojo družino že v prazničnem duhu

Kaja Vidmar je na družbenem omrežju objavila praznične družinske fotografije, na katerih z iskricami v očeh pozira s svojim izbrancem Šimetom Vrsaljkom in otroki. "Ljubo, Ljubav, Ljubezen," je pripisala galeriji prikupnih fotografij.
Slovenska igralka, ki skrbno skriva zasebnost svoje družine in le redko ponudi vpogled v zasebno življenje, je tudi tokrat zaradi varovanja zasebnosti zakrila obraz svojih dveh otrok in pastorka Bruna, ki ga ima nekdanji hrvaški nogometaš iz prejšnjega zakona.
Družinica, ki trenutno uživa v zimskih radostih in je že pripravljena na praznike, se je poleti naužila sonca v okolici Pakoštana, kjer je Vrsaljko pred poletno sezono prevzel vodenje luksuznega hrvaškega hotela.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.